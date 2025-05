Oluja sinoć potopila Slavoniju! Evo kakvo će danas biti vrijeme

U ponedjeljak navečer jako grmljavinsko nevrijeme pogodilo je dijelove Slavonije! Padala je tuča veličine lješnjaka, dijelovi Vukovara i Vinkovaca su bili potopljeni.

Pogledajte video

Pokretanje videa... 00:32 Poplava u Vinkovcima | Video: Čitatelj 24sata

Stiže novo nevrijeme

DHMZ je objavio kako će u utorak biti promjenjivo, u unutrašnjosti i pretežno oblačno te razmjerno svježe. Povremeno kiša i pljuskovi s grmljavinom, lokalno izraženiji ponajprije na Jadranu i u predjelima uz njega, moguće i na istoku zemlje. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjereno, u Dalmaciji i jako jugo, na sjevernom dijelu i istočni vjetar. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 13 i 19, na Jadranu većinom od 17 do 22 °C.

Pokretanje videa... 00:30 Poplava u Vinkovcima | Video: Vinkulja.hr

U srijedu će biti promjenjivo, u prvom dijelu dana u unutrašnjosti pretežno oblačno. Mjestimice kiša, na Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije lokalno izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Poslijepodne dulja sunčana razdoblja. Vjetar slab, ponegdje do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu jugo i jugozapadnjak, na sjevernom dijelu ponegdje bura. Najniža temperatura zraka od 8 do 12, na Jadranu od 12 do 17 °C. Najviša većinom između 14 i 19 u unutrašnjosti te 18 i 22 °C na obali i otocima.

DHMZ je za utorak objavio žuti alarm za Slavoniju, Jadran te gospićku i kninsku regiju zbog grmljavinskog nevremena.

