Avion je prisilno sletio: Putnik zahtijevao da ide u Afganistan

Zrakoplov ruske nacionalne kompanije Aeroflot koji je letio od sibirskog grada Surguta do Moskve prisilno je sletio nekih 240 kilometara od svoje destinacije, nakon što je jedan od putnika navodno zahtijevao da se zrakoplov preusmjeri u Afganistan. Zrakoplov SU1515 na kraju je sletio u ruski Khanty-Mansiysk, a muškarca su odmah priveli, javlja RT.

Aeroflot flight #SU1515 from Surgut to Moscow is diverting to Khanty-Mansiysk with squawk 7600 (radio failure).



According to @RT_russian a passenger demanded the aircraft to fly to Afghanistan.https://t.co/lO2rs9X4Dr pic.twitter.com/9NFRQh8C5y