Avion koji je pao u Alpama je iz vremena Drugog svjetskog rata

U nesreći u kojoj se avion iz Drugog svjetskog rata zabio u planinu u Švicarskoj poginulo je dvadeset ljudi. U subotu popodne 17 putnika i tri člana posade poletjela su u zrakoplovu Junkers JU-52 HB-HOT na dvodnevni izlet u Locarno. Nesreća se dogodila u blizini mjesta Piz Segnas u švicarskim Alpama, u trenutku kada se avion vraćao u Zürich.

Razlog nesreće je nepoznat. Iako postoje svjedoci koji su vidjeli pad, istraga o uzroku pada će potrajati jer u avionu nije bilo crne kutije, piše BBC.

Vintage plane crash in Switzerland kills all 20 people on board

Read more: https://t.co/LQs0H2XlP5 pic.twitter.com/bymOOZaUNY