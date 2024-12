Mile u aferi 700101: Tko je ipak platio parking te kako je kava s Jelavićem postala skandal?

Istinu je objavio moj suprug Mile Kekin, muzičar. Ako je bilo dvojbe je li bila klopka, objava Nikice Jelavić je sve otklonila. Ja sam se jučer ujutro nadala da smo objavom onoga što se dogodilo, iako smo odmah posumnjali da je riječ o klopci, potencijalno spriječili takve poteze uključivanjem drugih aktera. Prije svega, premijera Plenkovića, za kojega ne znam je li bio neinformiran ili samo jako zlonamjeran. Postalo je jasno da moramo obavijestiti javnost i naglasiti ozbiljnost situacije, zbog čega smo na kraju objavili i informaciju da smo bili na policiji, rekla je predsjednička kandidatkinja Ivana Kekin nakon što je njezin suprug objavio kako je u ponedjeljak bio na kavi s poduzetnikom Nikicom Jelavićem, koji mu se pak prije toga, navodi bračni bar Kekin, lažno predstavio da je nogometaš.

Na kavi u se našli u centru, a kako je otkrila Kekin, Mile je Jelaviću pomogao platiti parking. Stoga su se brojni odmah na internetu počeli šaliti da je ovo 'Afera 700101' (broj na koji se šalje SMS za parkiranje u I. zoni).

- Ni ja ni suprug nismo znali kako izgleda ni jedan ni drugi Nikica Jelavić. Naprosto ne pratimo scenu kontroverznih poduzetnika, a ni nogometaša. Moj suprug je došao u ostakljeni kafić u centru grada u tri popodne. Mile je došao, čovjek mu je mahnuo, nikad ga prije nije vidio... Mile mu je pomogao platiti parking misleći da pomaže nogometašu Nikici Jelaviću. Onda je Jelavić spomenuo pjesmu 'Bačkizagre stuhpa šeja'. Mile je pio espresso, ako želite detalje.

Tek kad je spomenuo pjesmu i zatvor, Mile je shvatio s kim sjedi i odmah izašao iz te, složit ćete se, vrlo neugodne situacije - rekla je Kekin i poručila kako je sve prijavila policiji.

- Policija nije mogla vjerovati. Pokazali smo sliku, nisu mislili da je to moguće. Nema elemenata prijetnje, nema elemenata kaznenog djela, ali shvatili su situaciju vrlo ozbiljno - rekla je Kekin.

Istaknula je i kako se ne osjeća sigurno kao prije tjedan dana jer ima dvoje maloljetne djece.

- To nije naš svijet, ljudi. To meni u sto života ne bi palo na pamet. Kad se to dogodilo u nekoj kampanji? Nisu normalne stvari niti normalna kampanja. Ovo se nikad nije događalo - dodala je Kekin.

Državna tajnica u Ministarstvu unutarnjih poslova Irena Petrijevčanin Vuksanović (HDZ) potvrdila je da su Ivana i Mile Kekin došli u policiju, no da nije bilo nikakve prijave jer nema elemenata kaznenog djela ni potrebe za postupanjem.

- Činjenica je da se sastanak dogodio, a gospodin Kekin, kad je vidio da je u zabludi, nije otišao, nego je ostao više od 15 minuta i razgovarali su o nečemu o čemu mi ne znamo. Da bilo tko nekoga pozove na kavu SMS-om ili mobitelom, osoba svojevoljno odlučuje hoće li otići na tu kavu ili neće - rekla je Vuksanović.

Poduzetnik Nikica Jelavić se jučer kratko osvrnuo na cijelu situaciju, a prije toga je poručio kako "očekuje da će bračni par Kekin govoriti istinu".

- U Facebook objavi Mile Kekina i njegove supruge gospođe Ivane Kekin o razlozima i sadržaju mog susreta s Milom Kekinom, ovime ga javno pozivam da, umjesto neistina, koje je naveo pokušavajući "kontrolirati štetu", javnosti kaže pravu istinu, prave razloge i pravi sadržaj našeg, kako navodi "neželjenog susreta". Uvjeren sam da je obaveza svih, pa i bračnog para Kekin javnosti govoriti istinu i samo istinu. Čekam, uvjeren sam, zajedno sa cijelom javnosti, da Kekini kažu istinu, o čemu se uistinu radilo - rekao je Nikica Jelavić za Jutarnji list.

Inače, Nikica Jelavić krajem 90-ih u medijima je prozivan vođom tzv. zagrebačke zločinačke organizacije koja je, tvrdilo se, bila u sukobu sa suprotstavljenom grupacijom koju je, prema policijskim analitičkim podacima, predvodio Vjeko Sliško. Kolokvijalno je Jelavićeva skupina nazivana Dečki s Knežije.

Jelavić je 1. prosinca 1999. završio u istražnom zatvoru nakon velike policijske akcije koja je uslijedila zbog pokušaja ubojstva Sliška. Na njega je 27. studenoga ispaljen projektil iz raketnog bacača u Preradovićevoj ulici u Zagrebu. Sliško je preživio, a poginuo je slučajni prolaznik Zoran Domini. Osim za to kazneno djelo, Jelavić je bio optužen za još dva pokušaja ubojstva, kamatarenje, sprečavanje dokazivanja, iznudu... Međutim, nakon nekoliko suđenja, na kraju je 2016. pravomoćno oslobođen svih optužbi.

Jelavić je zadnji put u medije dospio u studenom 2022., kad je bivša menadžerica osuđena na godinu dana zatvora, s trogodišnjim rokom kušnje, zbog prijetnji smrću i nametljivog ponašanja prema njemu i njegovoj obitelji. Ona je, prema optužnici, od lipnja 2020. do prosinca 2021. uznemiravala bračni par Jelavić. Sve je, naime, počelo kad je od njega zatražila pomoć oko poslovnog prostora te joj je on rekao da joj ne može pomoći.

No unatoč tome, ona mu je slala poruke i uporno ga zvala. Budući da on nije odgovarao, pojavila mu se pred vratima, a uznemiravala je i njegovu suprugu te joj navodno slala poruke u kojima prijeti da će ga upucati iz pištolja u čelo. Jednom se navodno pojavila i u kafiću u suvlasništvu Jelavića pa ju je tad prijavio policiji jer je i njegovoj supruzi slala poruke da će ga ubiti.