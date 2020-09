-\u00a0\u00a0Pola sata prije\u00a0leta, Zvonko me nazvao i\u00a0rekao mi da iza\u0111em na terasu i da \u0107e letjeti iznad na\u0161ih ku\u0107a. \u010cekala sam ga \"kao ozeblo sunce\". On je na\u0161 ponos i dika u svakom smislu i kao dijete\u00a0i kao \u010dovjek i kao pilot. \u0160to\u00a0se u me\u0111uvremenu dogodilo,\u00a0ne znam - ispri\u010dala je njegova shrvana majka Mara za Novosti, bri\u0161u\u0107i suze.

An\u0111elija Krsti\u0107 iz Brasine je jedna od svjedokinja\u00a0koja je vidjela nesre\u0107u. \u010cula je glasno zujanje iznad ku\u0107e.

- Nisam ni\u0161ta mogla vidjeti s terase pa sam iza\u0161la ispred dvori\u0161ta i vidjela kako se avion okre\u0107e nekoliko puta iznad ku\u0107e. U\u010dinilo se kao da se avion poku\u0161ava spustiti, ali nakon nekoliko okretanja avion je pao na zemlju. Planula je jaka vatra i gust dim, po\u010dela sam jaukati, pomislila sam da \u0107emo svi izgorjeti, cijela okolina. Bio je ogroman dim i vatra blizu \u0161ume, bilo je stra\u0161no, ne mo\u017ee se to opisati - ispri\u010dala je za Kurir mje\u0161tanka koja je u rodbinskim odnosima s poginulim pilotom.

Zvonka su svi cijenili i bio je poznat kao izuzetan i sposoban pilot. Radio je prvo na aerodromu u La\u0111evcima kod Kraljeva da bi potom pre\u0161ao na Batajnicu gdje je radio kao trena\u017eni pilot na MIG-u 21, pi\u0161u srpski mediji.

- Tijekom obavljanja redovnog leta\u010dkog zadatka jutros oko 9 sati sru\u0161io se avion MiG-21 Vojske Srbije u podru\u010dju sela Brasina kod Malog Zvornika. Na lice mjesta upu\u0107ena je ekipa Slu\u017ebe traganja i spa\u0161avanja Ratnog zrakoplovstva i protuzra\u010dne obrane te nadle\u017ene slu\u017ebe - objavili su u priop\u0107enju tamo\u0161njeg ministarstva obrane, no jo\u0161 nije jasno \u0161to je to\u010dno uzrok nesre\u0107e i zbog \u010dega je do\u0161lo do tragi\u010dne pogibije nesretnog dvojca. Sve bi trebalo biti jasnije nakon o\u010devida...

\u00a0

Avion nesretnog pilota srušio se u dvorištu njegove tetke...

Učinilo se kao da se avion pokušava spustiti, ali nakon nekoliko okretanja avion je pao na zemlju. Planula je jaka vatra i gust dim, pomislila sam da ćemo svi izgorjeti, cijela okolina, priča svjedokinja za Kurir...

<p>Strašna nesreća probudila je u petak u 9 ujutro stanovnike mjesta Brasine u Republici Srbiji. Vojni avion srpske vojske, MIG-21, srušio se u dvorištu jedne obiteljske kuće, a <a href="https://www.kurir.rs/vesti/drustvo/3537361/ministarstvo-odbrane-zvanicno-potvrdilo-smrt-dva-pilota-okolnosti-tragedije-ispitace-specijalna-vojna-komisija" target="_blank">poginula su dva pilota</a>.<strong> Zvonko V.</strong> je pronađen na mjestu, a drugi pilot je pronađen nakon nekoliko sati potrage.</p><p>Avionom je upravljao Zvonko V. (53) koji je iz susjednog sela Donja Borina, a da priča bude još tragičnija, MIG se srušio u dvorište njegove tetke Milice. Nedugo prije pada, nesretni pilot je preletio iznad svoje obiteljske kuće u Donjim Borinama.</p><p>- Pola sata prije leta, Zvonko me nazvao i rekao mi da izađem na terasu i da će letjeti iznad naših kuća. Čekala sam ga "kao ozeblo sunce". On je naš ponos i dika u svakom smislu i kao dijete i kao čovjek i kao pilot. Što se u međuvremenu dogodilo, ne znam - ispričala je njegova shrvana majka Mara za Novosti, brišući suze.</p><p>Anđelija Krstić iz Brasine je jedna od svjedokinja koja je vidjela nesreću. Čula je glasno zujanje iznad kuće.</p><p>- Nisam ništa mogla vidjeti s terase pa sam izašla ispred dvorišta i vidjela kako se avion okreće nekoliko puta iznad kuće. Učinilo se kao da se avion pokušava spustiti, ali nakon nekoliko okretanja avion je pao na zemlju. Planula je jaka vatra i gust dim, počela sam jaukati, pomislila sam da ćemo svi izgorjeti, cijela okolina. Bio je ogroman dim i vatra blizu šume, bilo je strašno, ne može se to opisati - ispričala je za Kurir mještanka koja je u rodbinskim odnosima s poginulim pilotom.</p><p>Zvonka su svi cijenili i bio je poznat kao izuzetan i sposoban pilot. Radio je prvo na aerodromu u Lađevcima kod Kraljeva da bi potom prešao na Batajnicu gdje je radio kao trenažni pilot na MIG-u 21, pišu srpski mediji.</p><p>- Tijekom obavljanja redovnog letačkog zadatka jutros oko 9 sati srušio se avion MiG-21 Vojske Srbije u području sela Brasina kod Malog Zvornika. Na lice mjesta upućena je ekipa Službe traganja i spašavanja Ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane te nadležne službe - objavili su u priopćenju tamošnjeg ministarstva obrane, no još nije jasno što je točno uzrok nesreće i zbog čega je došlo do tragične pogibije nesretnog dvojca. Sve bi trebalo biti jasnije nakon očevida...</p><p> </p>