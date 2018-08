Avionu pukle gume, pilot se sprema na prisilno slijetanje

Maleni zrakoplov Gulfstream IV jet poletio je s aerodroma Teterboro u New Jerseyu u 10.50 sati po lokalnom vremenu kad su mu se probušile gume. Pilot je odmah primijetio kvar i nastavio kružiti oko zračne luke idućih pola sata, ali su ga preusmjerili na veći aerodrom u Massachusettsu gdje bi trebao prisilno sletjeti pa su na teren krenule i hitne službe.

U zrakoplovu se nalazi 16 putnika, a među njima je navodno i reper Post Malone.

