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TEMPERATURE OPET BLIZU 30...

Bablje ljeto u punom zamahu! Evo što nas čeka idućih dana...

Piše Ivan Jukić,
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Bablje ljeto u punom zamahu! Evo što nas čeka idućih dana...
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Split: Bačvice u rujanskom izdanju | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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U utorak se očekuje pretežno sunčano vrijeme s dnevnim temperaturama između 22 i 27 stupnjeva, dok će jutro donijeti lokalnu maglu i mogućnost mraza u unutrašnjosti.

U utorak nas očekuje pretežno sunčano vrijeme, uz dnevne temperature koje će se kretati od 22 do 27 Celzijevih stupnjeva. Bit će toplo, a ponegdje i vrlo toplo, dok će jutro u unutrašnjosti donijeti lokalnu maglu, a mjestimice je moguć i mraz.

Vjetar će većinom biti slab. Na istoku zemlje puhat će do umjeren jugoistočni vjetar, dok će na Jadranu ujutro prevladavati slaba do umjerena bura. Podno Velebita bura će povremeno biti i jaka. Tijekom poslijepodneva vjetar će na moru prolazno okretati na sjeverozapadni, a uz obalu ponegdje i na jugozapadni.

Foto: DHMZ

Jutarnja temperatura u unutrašnjosti uglavnom će se kretati između 5 i 10 stupnjeva, dok će na obali i otocima biti znatno toplije, od 14 do 19 stupnjeva.

Prema prognozi, temperatura zraka u narednim danima neće se značajnije mijenjati. Vrijeme će ostati pretežno sunčano i toplo, uz mogućnost jutarnje magle u unutrašnjosti. Na sjevernom Jadranu u petak se očekuje jačanje bure.

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- Vrijeme se neće bitno mijenjati ni u posljednjim danima rujna, ostat će sunčano i stabilno, uz razmjerno svježa jutra te ugodno topla poslijepodneva. Magle će u jutarnjim satima biti sve manje, a u četvrtak, prvog dana listopada, prolazno će biti umjerene naoblake. 

Foto: DHMZ

U utorak i srijedu i na Jadranu vedro, a u četvrtak prolazno umjerena naoblaka. Slaba do umjerena bura i dalje će puhati u noći i tijekom jutra, dok će poslijepodne okrenuti na maestral. Temperatura zraka neće se mnogo mijenjati, pa će dani ostati ugodno topli - prognozirala je za HRT Tomislava Hojsak, dipl. ing. iz DHMZ-a.

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