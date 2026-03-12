sreća na stijenama PLUS+
Baby boom bjeloglavih supova na otocima, Učkoj i Istri: 'Čak 173 para imaju po jaje...'
Ovaj posljednji broj je rezultat jako puno godina kontinuiranog rada na puno različitih aspekata zaštite supova. Prvi i najvažniji razlog zašto im se povećao broj je taj što je počelo kontinuirano hranjenje, kaže ornitolog
Čak 173 para bjeloglavih supova ove su zime odlučili položiti jaje u svoja gnijezda na liticama kvarnerskih otoka Cresa, Plavnika, Krka i Prvića te na području PP-a Učka, kao i u blizini Brseča.