EKSKLUZIVNO Ove apartmane je izgradio Tomaševićev direktor kojeg pretresaju zbog korupcije

Pretres kuća i ureda sad već bivšeg direktora gradske tvrtke Vodoopskrba i odvodnja, kao i čelnika tvrtke Ikom su završna faza opsežnih izvida koje već desetak mjeseci provodi Uskok. Prema našim informacijama, službeno otvaranje istrage i uhićenja su pitanje dana. Zagrebačku gradsku upravu i tvrtke tako će potresti dosad financijski najveća afera otkako je prije pet godina Tomislav Tomašević preuzeo vlast u Zagrebu.

U utorak je nestranački direktor Vodoopskrbe i odvodnja Marko Blažević dao ostavku nakon što su mu na vrata pokucali policijski istražitelji po nalogu Uskoka. Sumnjiči se za namještanje 40 milijuna eura vrijednog natječaja tvrtki Ikom. Ikom je poznat po prodaji vodomjera, plinomjera, tlakomjera i sličnih sustava, a u spornom natječaju se radi o uređajima za daljinsko očitanje vodomjera. Vrijednost je velika jer bi svako kućanstvo u Zagrebu trebalo imati ugrađen taj sustav, a radnici Vodoopskrbe više nikome ne bi dolazili očitavati brojila ili tražili dostavu podataka.

Blažević je u svojoj ostavci naveo da se "ne osjeća odgovornim niti krivim za radnje koje mu se stavljaju na teret", pa je uvjeren da će se to pokazati i u istrazi. No prema našim saznanjima, trebalo bi biti baš suprotno. Istražitelji su i njega i ljude iz Ikoma imali pod tajnim mjerama, pa su zabilježeni njihovi dogovori oko posla i dojava informacija o konkurentskim ponudama. Proučili smo i opsežnu dokumentaciju o javnoj nabavi u tom poslu i zaista ima elemenata koji upućuju na pogodovanje u odabiru čak šest milijuna eura skuplje ponude Ikoma naspram telekomunikacijskog diva A1. No na taj najsporniji i najveći natječaj ćemo se vratiti nešto kasnije.

Iskusni novinar Željko Petrušić iz Jutarnjeg lista je objavio da taj natječaj nije jedini koji je sumnjiv i da Blaževića planiraju teretiti za još jedan namješteni natječaj tvrtki Ikom, ali i barem dva milijunska pogodovanja jednoj građevinskoj tvrtki koja je zauzvrat besplatno radila na "vikendici" na Pagu. Našli smo tu nekretninu na Pagu u vlasništvu Blaževićeve supruge Violete i ne radi se o nekom skromnom objektu.

Dapače, na tlocrtnoj površini od 142 kvadrata niknuo je dvojni objekt oko kojega se u ovom trenutku uređuje teren. Dvojni objekt ima prizemlje i kat u Riječkoj ulici u Pagu, što daje minimalno četiri apartmana. Zemljište je ranije kupila supruga, a prijavili su službeni početak radova 2021. godine. Nekretnini pripada i dvorište od 688 kvadrata. Da nije Uskokove istrage, čini se da je objekt baš u posljednjim pripremama za iznajmljivanje ove turističke sezone. Nekretnina je upisana u zemljišne knjige, ali uz napomenu da još nema uporabnu dozvolu koja dolazi nakon završnih radova i pregleda.

Blažević je podrijetlom iz Slavonskog Broda, tamo je vodio gradsku tvrtku za vodovod. Uprava Zagrebačkog holdinga koju imenuje gradonačelnik je Blaževića izabrala za direktora 2023. godine, i to na neto plaću od 5500 eura. Ali on nije došao izvana, njegov prethodnik u direktorskoj fotelji ga je još godinu dana ranije zaposlio na mjestu čelnika sektora vodoopskrbe, što je razina ispod direktora. Blaževićeva supruga je inače predsjednica povjerenstva za unutarnji nadzor u gradskoj dječjoj bolnici Srebrnjak.

A što je sporno s nabavom uređaja za daljinsko očitavanje vodomjera od Ikoma? Ta je tvrtka u vlasništvu kćeri Mije Kovče, šogora davno ubijenog "kralja poker automata" Vjeke Sliška. Kovčo je do lani bio i prokurist tvrtke, a sad ga je zamijenio sin. Na ovaj natječaj koji je procijenjen na 40 milijuna eura bez PDV-a su stigle četiri ponude. Ikom je dao ponudu u visini 39,85 milijuna eura.

Još jedna tvrtka je probila vrijednost, a jeftinija Vodotehnika je odbačena iz, čini se, niza opravdanih razloga poput jamstvenih rokova i funkcionalnosti sustava. Ali A1 je ponudio funkcionalne mjerne uređaje za 33,9 milijuna eura ili gotovo šest milijuna eura jeftinije. Prema zapisnicima, uređaji A1 su prošli i testiranja, radili su alarmi manipulacije, poruke sustava su bile pravilno dekodirane, očitanje je odgovaralo stanju vodomjera i komunikacija je funkcionirala. Šest milijuna eura jeftinija ponuda je odbijena jer nisu u dokumentaciji opisane poruke sustava i nije definirano značenje određenih parametara. Kod Ikoma nema baš ni jedne negativne primjedbe.

Navodno je Ikom testiran zadnji, a preko Blaževića su doznali sve nedostatke konkurencije i stigli su se dodatno prilagoditi. A1 nije za to imao priliku. A1 se žalio Državnoj komisiji još u kolovozu prošle godine, ali žalba nije riješena, što zna biti slučaj kad Uskok koordinirano radi na predmetu. 