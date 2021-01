Pravi baby boom obilježio je Novu godinu u Koprivničkoj Općoj bolnicu. Rodilo se šestero djece, a prvi dječak došao je na svijet u 1.14 sati.

Ukupno su „rode“ na svijet do petka poslijepodne donijele četiri curice i dva dječaka. No, ta divna vijest još nije zaključena, jer su nam u rodilištu rekli da je u rađaoni još jedna majka, a do ponoći ovog prvog dana u 2021. godini svijet bi moglo ugledati još dvoje djece. Naime, još dvije majke su pred porodom.

Tako bi koprivnička Opća bolnica, odnosno rodilište te bolnice moglo zabilježiti rekordan broj djece rođene na prvi dan Nove Godine.

Zbog gužve u rađaoni i punih ruka posla svih na tom odjelu koprivničke Opće bolnice “dr. Tomislav Bardek”, još uvijek su nepoznata imena svih do sada novorođenih ovog prvog dana 2021. godine.

No, ono što je posebno veseli jest vijest da su svi porodi prošli bez ikakvih komplikacija, a mi im želimo da se taj pozitivan trend u natalitetu produži i na ostale dane tijekom godine.

Svim roditeljima, te djelatnicama i ostalom osoblju u bolnici želimo puno zdravlja i još takvih pozitivnih vijesti.