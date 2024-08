Baby boom u Zaboku, u tjedan dana rodilo se čak 16 mališana: Zbog bolnice sam došla iz Zadra

Da se dobar glas daleko čuje potvrđuje primjer rodilje Marije Brnjić, koja je rodom iz Slavonskog Broda, ali živi u Zadru i odlučila je prevaliti više od 300 kilometara samo kako bi došla roditi u Opću bolnicu Zabok. Sve zahvaljujući izvrsnim preporukama koje prate njihovo rodilište i osoblje. Upravo se u ovom rodilištu prošlog tjedna rodilo 16 beba, od kojih je jedna rodilja na svijet donijela blizance, a u prvih osam mjeseci 2024. imali su čak 98 porođaja više nego u istom razdoblju prošle godine, koju su završili sa 787 porođaja.

Da im se događa baby boom potvrdio nam je zamjenik v.d. ravnatelja Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana, ujedno pročelnik službe za ginekologiju i porodništvo, prof. dr. Rajko Fureš, koji ne krije veselje zbog činjenice da trudnice iz cijele Hrvatske upravo biraju njihovu bolnicu za porođaj.

- Veseli nas povećanje broja porođaja koje bilježimo u rodilištu od 2024. godine. Posebno iz činjenice što je više od 20 posto naših rodilja, pa čak i više iz Zagreba i okolice. Drago nam je da su prepoznali naše rodilište i sve ono što radimo na poboljšanju kvalitete. Nadamo se da će nam to biti poticaj za još bolji i kvalitetniji rad u budućnosti - rekao nam je dr. Rajko Fureš.

"Ovdje mi rodilje možemo izraziti što želimo"

Nekoliko je rodilja za 24sata odlučilo otkriti razloge zbog kojih su rodile upravo u zabočkom rodilištu.

- Ja sam iz Slavonskog Broda, ali živim i radim u Zadru. Odlučila sam roditi u Općoj bolnici Zabok zbog dobrih komentara koje sam vidjela na Facebooku, a koji se odnose na osoblje rađaonice, koji su govorili o pružanju fleksibilnosti na porođaju. Ovdje mi rodilje svakako možemo izraziti što želimo i što ne želimo u vezi porođaja, što se ispostavilo točnim. Upravo mi je to bio dovoljan razlog da odlučim roditi svoje prvo dijete ovdje - rekla je za 24sata Marija Brnjić, koja je rodila dječaka.

Još jedna rodilja odlučila se baš za porođaj u ovoj bolnici te nam otkrila svoje razloge.

- Odlučila sam roditi u Općoj bolnici Zabok jer sam čitala u svim člancima da su jako ljubazni i prijazni svi, od liječnika do sestara, te da su baš jako posvećeni prema trudnica u rađaonici. A tako je i bilo - otkriva za 24sata Sanja Beluhan iz Brdovca, koja je na svijet donijela djevojčicu.

Magdalena Lešković iz Gornje Stubice rodila je dječaka u OB-u Zabok, a ističe kako se odlučila na porođaj u toj bolnici zbog niza dobivenih preporuka.

- Dobila sam puno dobrih preporuka svojih kolegica iz škole koje su tu također rodile - kratko nam je rekla Magdalena Lešković.

Ovu godinu zabočka bolnica imala je oko stotinu porođaja više nego lani u istom razdoblju, što nam je otkrio dr. Fureš.

- Sad je 98 porođaja više nego u prvih osam mjeseci 2023., to nas raduje, pogotovo u ovoj demografskoj situaciji u kakvoj se država nalazi. Imamo baby boom od početka godine i zato smo jako radosni te zahvaljujemo svim rodiljama koje nam ukazale povjerenje. Mi ćemo ga pokušati opravdati u svom radu - kaže nam dr. Fureš.

Rajski plin

A jedan od razloga što rodilje vole ovu bolnicu je činjenica da imaju tzv. rajski plin, koji predstavlja mješavinu kisika i dušičnog oksida. Često se naziva i plinom sreće ili smijeha, a koristi se za opuštanje, kad treba ublažiti bolove ili strah.

- Sigurno je da je rajski plin, uz brojne druge novine, kao što su prisustvo pratnje na porođaju, alternativne metode koje nudimo poput porođaja na stolčiću, potpuno opremljene predrađaonice sa švedskim ljestvama, užetom i loptama za pilates, dakle sa svim alternativnim metodama za relaksaciju kod rodilja i trudnica, utjecao na interes za naše rodilište. S rajskim plinom smo počeli prvi u Hrvatskoj prije desetak godina. To je uvela naša voditeljica odjela rađaonice, prim. dr. sc. Jadranka Šanjug. Dosad smo ostvarili vrlo kvalitetne rezultate i pacijentice su zadovoljne, nema komplikacija. Sigurno je da je to metoda obezboljavanja porođaja koja se može preporučiti u indikacijskim okolnostima. Ta metoda dovodi do relaksacije i opuštanja kod pacijenata, a pomaže trudnicama u trenucima najjačih trudova. Tako se rodilja lakše nosi s bolom. To je jedna od neinvazivnih metoda koja omogućuje bezbolan porođaj i ubrzava ga, a nema nikakvih štetnih posljedica za majku i dijete - otkriva dr. Fureš.

Porođaj na stolčiću

Što se tiče porođaja, dodaje kako imaju najsuvremenije stolove za porođaj koji omogućuju rađanje u svim dostupnim položajima, a ne samo na klasičan način, kako se najčešće rađa u našim bolnicama.

- Kod nas rodilje rađaju i na stolčiću za porođaj koji smo uveli prije desetak godina. Sigurno je i da primjena rajskog plina, s kojom smo počeli prvi u Hrvatskoj, poboljšava kvalitetu i zadovoljstvo pacijenata. Posebno nas veseli jer smo se od lani angažirali i kod uvođenja epiduralne analgezije. Također, rodilje mogu sjediti na lopti, strunjači, fotelji na napuhavanje ili rađati držeći se za švedske ljestve, pa sve do izbora položaja za rađanje na suvremenim stolovima za rađanje koji to omogućuju, kako bi žena rodila u položaju koji je što manje bolan i što manje neugodan za nju - kaže sugovornik.

Dodaje kako su žene danas jako informirane i točno mogu znati što u kojoj zdravstvenoj ustanovi mogu očekivati.

- Nama je drago jer su nas prepoznale i ukazale nam povjerenje. Većinom su motivirane da rode prirodnim putem, a mi smo tu da im pružimo maksimum. Bili smo među prvim rodilištima koja su dobila titulu 'Rodilište prijatelj djece', a među četiri smo rodilišta koja su bila članovi u pilot projektu 'Rodilišta prijatelj majki i djece'. Nadamo se da ćemo uskoro steći uvjete za dobivanje te titule. Taj projekt je tek počeo, a sad radimo na ispunjavanju uvjeta - kaže nam dr. Fureš.

Rodilište je, dodaje, od 1993. godine čak četiri puta potvrdilo titulu rodilišta koje je "prijatelj djece".

Humaniji odnos

Uvjeti da bi dobili titulu "Rodilišta prijatelj majki i djece" odnose se na, kako kaže, novi humanistički pristup prema trudnicama i poštovanje njihovih želja. Naglasak je na humanizaciji, poboljšanju komunikacije te na zadovoljstvo njihovih rodilja i kod porođaja i kod dojenja.

- Prakticira se humaniji odnos, a cilj nam je zadovoljnija rodilja, zdravo novorođenče i partner na porođaju. Veliki interes za porođajima u našoj bolnici nam je svima poticaj da budemo što bolji i kvalitetniji u svom radu. Već 20-ak godina radimo na promjenama s ciljem da se poveća zadovoljstvo trudnica i rodilja koje dolaze k nama kako bismo im porođaj doista učinili najljepšim iskustvom u životu. To što nam dolaze žene iz drugih krajeva izraz je povjerenja koje smo izgradili - govori dr. Fureš.

Dodaje kako im je to ujedno i znak da nastave biti što bolji i kvalitetniji.

- Trebalo je malo truda da kroz edukacije liječnika i primalja počnemo mijenjati ustaljenu praksu i usvajati to da ženama treba dati priliku za to da budu ravnopravni subjekti u razgovorima o trudnoći i porođaju, no uz kvalitetnu komunikaciju moguće je uspjeti u tome. U našoj bolnici svi djelatnici bolnice žene doživljavaju kao partnere u liječenju, vođenju trudnoće ili porođaju. Sve odluke donose u dogovoru s njima, kako bi im porođaj bio što ugodniji - kaže nam prof.dr. Fureš.

Primarijus Fureš na kraju je imao poruku za sve buduće i sadašnje trudnice koje razmišljaju gdje roditi.

- Sve skupa pozdravljam i s veseljem vas očekujemo - poručio je dr. Fureš.