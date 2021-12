Nije mi sporno što se oporba ne slaže s HDZ-om i vladajućom većinom jer ništa što smo mi predlagali oni u pravilu ne prihvaćaju, poručio je predsjednik Kluba HDZ-a, Branko Bačić, nakon što su podržali izvješće DORH-a za 2020. godinu, a odbacili zahtjev SDP-a za opozivom glavne Državne odvjetnice Zlate Hrvoj Šipek zbog čega ih je oporba kritizirala i prozvala za zataškavanje korupcije.

Rad Vlade se očituje u brojnim pokazateljima i kada je u pitanju gospodarstvo i rast BDP-a i broj zaposlenih, naveo je Bačić.

- Oporba nikada nije dala potporu nečemu što mi predlažemo, a epilog je takav da je Hrvatska među prve tri države u ovoj godini, kada je riječ o borbi za očuvanje radnih mjesta, i jedna od najuspješnijih članica EU. Stoga me ne čudi kada se oporba ne slaže i kada je u pitanju rad neovisnog pravosudnog tijela DORH-a. Uporno ću ponavljati da u Hrvatskoj postoji trodioba vlasti, da je pravosudna, a prije svega i sudbena vlast neovisna i dajemo punu potporu DORH-u i glavnoj Državnoj odvjetnici i njenom neovisnom radu - rekao je Bačić dodavši kako će se HDZ i dalje zalagati za to da pravosudna tijela budu neovisna i samostalna.

- A da je to tako valjda govore određeni postupci DORH-a poput procesuiranja Josipe Rimac 30 dana prije parlamentarnih izbora ili kada je Vrhovni sud donio presudu u slučaju Fimi media, kao i procesuiranje drugih dužnosnika HDZ-a, ali i drugih političkih stranaka. Podržavamo nultu stopu tolerancije na korupciju, neovisno o kome se radi i o stranačkoj iskaznici. Ovakvi igrokazi oporbe idu za tim da diskreditiraju HDZ i to je njihov način djelovanja koji mi nećemo prihvatiti - istaknuo je.

Upitan da li mu zaista ništa nije sporno u izjavama Hrvoj Šipek i glavne ravnateljice USKOK-a Vanje Marušić u slučaju "softver", u kojoj glavnu ulogu ima HDZ-ova bivša ministrica Gabrijela Žalac, Bačić u konkretan slučaj nije htio ulaziti kako se to "ne bi shvatilo kao njegov utjecaj na pravosuđe."

'Komunikacija je bila nespretna, a to nama nije bio razlog za smjenu glavne Državne odvjetnice'

A i novinarima je spočitnuo što nikada nisu kritizirali oporbu što ulazi u pojedinačne predmete jer se i to može smatrati utjecajem na neovisna tijela. Pa je ukazao kako oporba i pojedini odvjetnici često "udaraju u isti bubanj" kada govore protiv DORH-a i USKOK-a.

- Neosporno je da je postupak u aferi "softver" statistički bio mrtav, kako je rekla ravnateljica USKOK-a, prije imenovanja glavne Državne odvjetnice. Točno je da je glavna Državna odvjetnica, vrlo brzo nakon što ju je Sabor imenovao, zatražila da je pomoćnici i šefica USKOK-a izvijeste o svim važnim slučajevima, što pretpostavljam da afera "softver" jest. Činjenica je da ju je USKOK o tome ponovno izvijestio. Došlo je do nespretne komunikacije. No, između loše komunikacije i samostalnog rada neovisnog tijela kako to rade Zlata Hrvoj Šipek, DORH i USKOK, biram neovisni, nepristran i samostalan rad - rekao je pa DORH-u i USKOK-u poručio da, umjesto priopćenja, budu dostupni medijima.

- Onda bi možda takvih šumova u komunikaciji, krivih i ne dobrih poruka, bilo puno manje i bili bi puno uvjerljiviji. Takva nespretna komunikacija za nas u vladajućoj većini nije bila razlog za smjenu glavne državne odvjetnice jer iz izvješća koje nam je predstavljeno i rezultata rada ona ima povjerenje vladajuće većine - poručio je Bačić naglasivši kako neće zbog jedne nespretne izjave generalizirati rad DORH-a.

Izjavu šefa SDP-a Peđe Grbina da vladajući time što štite glavnu Državnu odvjetnicu štite "vlastitu guzicu", Bačić je ocijenio smiješnom, neuvjerljivom i nakaradnom istaknuvši kako ona puno više govori o njemu nego o HDZ-u.

- Svima je jasno da HDZ nema šapu na sudbenoj vlasti niti na bilo koji način utječe niti će utjecati na rad DORH-a. Učinit ćemo sve da DORH bude lišen političkih utjecaja, kako vladajućih, tako i oporbenih, i nećemo dozvoliti oporbi da zbog nespretne komunikacije ruši instituciju koja se posljednjih godina pokazala iznimno uspješnom - rekao je.