Bačić: Koalicija HDZ-a i DP-a je stabilna, predložit će novog ministra. Nastavlja se suradnja

Ministar graditeljstva Branko Bačić izjavio je u utorak da je koalicija HDZ-a i Domovinskog pokreta (DP) stabilna unatoč događajima oko bivšeg ministra poljoprivrede Josipa Dabre, a resor poljoprivrede ostaje DP-u koji će predložiti novog ministra poljoprivrede.

"Koalicijski partneri HDZ i DP sinoć su održali sastanak, a sada je pred nama, prije svega pred DP-om, predlaganje kandidata za ministra ili ministricu poljoprivrede. Dogovorili smo se za nastavak suradnje i da će se početkom idućeg tjedna znati ime novog ministra", rekao je Bačić novinarima u Čučerju, gdje je posjetio dvije obitelji kojima su izgrađene zamjenske obiteljske kuće.

Upitan ima li već neko ime za ministra poljoprivrede Bačić je odgovorio da je to postupak koji ću usuglasiti Ivan Penava i Andrej Plenković, pa ne bi nagađao o imenima. "Bilo je u medijima nekakvih naznaka da HDZ želi preuzeti resor poljoprivrede, no to nije točno", kaže Bačić.

Bačić je rekao da shvaća bojkot trgovina, koji je najavljen za petak, 24. siječnja, zbog inflacije i viskoh cijena. Podsjetio je na mjere za ograničavanje ulaznih troškova u dijelu u kojemu država može intervenirati.

"To su energenti, mi smo na razini EU držali najniže cijenu energenata, jedino je Mađarska imala nižu cijenu struje od Hrvatske", podsjetio je Bačić. Vlada je različitim mjerama spustila inflaciju na još uvijek visokih tri posto, a cilj je držati inflaciju na dva posto.

"Budući da nije došlo do smanjenja inflacije koji smo zacrtali, održan je prošlog tjedna sastanak s proizvođačima, distributerima i trgovačkim lancima i utvrđeno je kako ćemo proširiti listu proizvoda s ograničenim cijenama. Rad na obuzdavanju inflacije i njenom smanjenju mora biti interdisciplinaran", rekao je.

Upitan je li zadovoljan popunjavanjem i iznajmljivanjem poslovnih prostora u vlasništvu države rekao je kako je to kontinuiran proces. Nastojat ćemo što prije obnoviti sve prazne stanove u Hrvatskoj kako bi omogućili priuštivo stanovanje, poručio je.