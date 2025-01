Ćipe: Ministra imamo do petka, Šume nam pripadaju, a napada nas polusvijet koji smo odsjekli

Članovi vladajuće koalicije iz Domovinskog pokreta zaputili su se na Markov trg gdje će se u Vladi održati koalicijski sastanak nakon što je u javnost izašla snimka sada bivšeg ministra poljoprivrede Josipa Dabre kako se vozi u automobilu i kroz prozor puca iz pištolja.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 02:40 Izjava članova DP-a | Video: Laura Šiprak/24sata

- Koalicija je stabilna, novi ministar će vjerojatno do petka biti imenovan - kazao je novinarima Stipo Mlinarić Ćipe i dodao kako imaju ideju tko bi trebao biti novi ministar.

- Predsjednik Ivan Penava upravo obavlja razgovore s par ljudi koji su u tom krugu, koji bi mogli biti ministri. Znat ćete i vi tko je to vrlo brzo - poručio je Mlinarić.

Odgovorio je i na pitanje o Hrvatskim šumama. Podsjetimo, USKOK ovih dana istražuje tu državnu tvrtku zbog kaznen prijave u kojoj se spominje šteta od 150 milijuna eura jer nižerangirani voditelji u Slavoniji nisu prodali porušene trupce nakon nevremena u srpnju 2023. Bivši ministar Dabro odbio upravi Hrvatskih šuma dati razrješnicu za poslovanje u 2023. godini, nakon što je vidio rezultate revizije.

- Mi prema koalicijskom sporazumu u svim upravama imamo svoja mjesta. Domovinski pokret nije ušao u Vladu kako bi statirao. Domvinski pokret je ušao u vlast kako bi mijenjao Hrvatsku na bolje. Zato nam je 200.000 ljudi dalo glas i dalo povjerenje. Mi to i radimo. Hrvatske šume je logično da budu, da Domovinski pokret ima svog člana pošto imamo Ministarstvo poljoprivrede. Prema tome, ne vidimo mi tu ništa sporno - istaknuo je Mlinarić.

Tjednik Nacional piše kako ima kompromitirajuće snimke određenih članova DP-a. Mlinarić na to kaže da je to ''sve polusvijet''.

- S time što Nacional objavljuje i s time što taj polusvijet koji to objavljuje - mislim da smo dotakli novo dno. Pogotovo mislim u novinarstvu da smo dotakli novo dno. Slobodno neka izbace snimke. Za sebe mogu govoriti, ali i za svoje kolege. U životu nisam jednu kap alkohola popio, a kamoli nekakve droge i nekakva bančenja. Neka slobodno to objave, ako im je to novinarstvo neka slobodno izbacuju što god imaju - kazao je Mlinarić.

- To je onaj polusvijet koji je Domovinski pokret odsjekao u osmom mjesecu. To je taj polusvijet koji pušta takve informacije, ali mi smo se toga riješili. Iza mene su časni i pošteni ljudi i sada idemo na sastanak u Vladu i vodimo brigu o hrvatskoj državi i o hrvatskom narodu da žive bolje, a ne bavimo se polusvijetom. Mi to nismo nikad bili niti ćemo to ikad biti - kazao je Mlinarić aludirajući time na bivše članove Domovinskog pokreta koji su nakon unutarstranačkih izbora u kolovozu napustili stranku i osnovali Dom i nacionalno okupljanje.

Nakon toga su Mlinarić i s njim Josip Dabro krenuli prema zgradi Vlade, a Dabro nije htio odgovarati na nikakva pitanja već je novinarima kratko dobacio: ''Ja vam samo želim dobro jutro i da se ne smrzavate jako''.