Bačić: Nas 97 smo danas između dobra i zla izabrali dobro

Predsjednik Kluba zastupnika HDZ-a Branko Bačić u petak je, nakon neuspjelog glasanja o uključenju Hrvatske u misiju EUMAM, kritizirao oporbu "zbog izostanka empatije i solidarnosti prema Ukrajini" te kazao da se glasalo između dobra i zla.

„Ovaj ishod glasanja svakako nije dobar i neće pridonijeti jačanju međunarodnog ugleda Hrvatske. Prije 30 godina bili smo izloženi sličnoj agresiji kao danas Ukrajina i sada kada smo u stanju i vojno pomoći Ukrajini dio oporbe, nažalost, nije podržao vojnu misiju", izjavio je Bačić nakon neuspjela glasanja. Ponosan je, kazao je, što je danas među 97 zastupnika koji su između zla i dobra izabrali dobro, između agresora i žrtve birali žrtvu i između slobode i rata birali slobodu.

Zahvalio je svim zastupnicima vladajuće većine, ali i Socijaldemokratima koji su podržali odluku o misiji, IDS-u i ostalim oporbenim zastupnicima koji su stali iza ove odluke.

„Nije iznenadio stav SDP-a, koji je 1990-ih imao određenih posrnuća kada smo odlučivali o vlastitoj sudbini. Nije me iznenadio ni stav Zeleno-lijevog bloka jer sam pratio njihova posrnuća kada smo završavali pregovore s EU. No, ono što me razočaralo stav je kvazidomoljuba na desnom političkom spektru koji se busaju u prsa domoljublja, a danas kada je trebalo pokazati solidarnost i empatiju sakrili su se u mišju rupu”, poručio je.

Oni koji su danas glasovali za ovu odluku su za Ukrajinu, suosjećaju s njihovom žrtvom i spremni su im pomoći, a oni koji je nisu podržali, svakako nisu za Ukrajinu, ocijenio je Bačić.

Oni, dodao je, koji se zaklinju kako Hrvatski sabor mora biti vrhovno mjesto odlučivanja i vrhovni arbitar i kako je iznad Sabora samo Bog, danas su pokazali da je netko drugi iznad njih, a javnost jako dobro zna tko je to.

Bačić je ocijenio da će moskovski mediji i moskovska politika ovaj trenutak iskoristiti da pokažu da unutar EU postoji pukotina, i to od države i naroda koji nije bio međunarodno postavljen došli do toga da smo danas dosegnuli sve svoje strateške ciljeve – EU, NATO, Schengen i euro.

Danas su zastupnici iskazali stav o žrtvi Ukrajine i ukrajinskog naroda, ali i Rusiji i njezinoj agresiji na međunarodno pravo i međunarodni poredak, i o slobodi jednog naroda, smatra Bačić.

Najavio je da će Vlada RH, bez obzira na ovu odluku, nastaviti pomagati Ukrajini i vojno. Znam da su oči Ukrajine danas bile uprte u Hrvatski sabor i citiram Martina Luthera Kinga: „Nećemo pamtiti riječi svojih neprijatelja nego šutnju svojih prijatelja”. To je najbolja poruka onima koji su danas šutjeli, zaključio je Bačić.

