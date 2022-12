Socijaldemokrati: Podrška za obuku ne znači podršku bilo kojoj stranci, pa ni HDZ-u

Naše "za" nedvosmisleno znači podršku koju smo, ne samo deklaratorno pokazali, nego i stvarnu podršku Ukrajini i borbi Ukrajinaca za njihovu nezavisnost i integritet. Znači da dosljedno podržavamo zajedničku politiku EU u obrani zajedničkih vrijednosti. Ovo "za" znači dosljednost temeljenu na vrijednostima nas Socijaldemokrata - sloboda, pravda, solidarnost i jednakost. Naše "za" znači političku odgovornost i jasno iskazivanje političkog stava, pojasnio je Davorko Vidović zašto su Socijaldemokrati, za razliku od većine oporbe, glasali za vojnu misiju obuke ukrajinskih vojnika.

Podsjetimo, Klub Socijaldemokrata je najveći u Saboru, broji 18 zastupnika, a 16 ih je bilo prisutno na glasanju. Dvoje nije došlo zbog smrtnog slučaja i putovanja. Od njih 16 prisutnih, 15 je odluku podržalo, a Franko Vidović se nije uključio u glasanje. Od ranije se znalo da se on protivi proceduri kojom je ova odluka poslana u Sabor ističući da nije u skladu s Ustavom, Zakonom o obrani i poslovnikom Vlade.

- Nismo se sakrili iza bilo čijih pojedinačnih interesa, ma kako se to htjelo prikazivati. Naše "za" znači i za promicanje interesa RH. Mi smo duboko uvjereni da bi izglasavanje ove odluke bilo u korist RH, njenog međunarodnog ugleda i poštovanja unutar EU - dodao je Vidović, Davorko Vidović pa naglasio što njihovo "za" ne znači.

- Glasanje za odluku ne znači podršku bilo kojoj stranci pa ni HDZ-u niti bilo kojem pojedincu u Hrvatskoj jer mi nismo ničiji sljedbenici niti navijači. Naše "za" ne znači ni mirenje s praksom nezakonitog postupanja kojeg je evidentno bilo kod predlaganja odluke. I to znači da mi ne odustajemo od zahtjeva da predsjednik RH i predsjednik Vlade moraju surađivati na pitanjima koja su Ustavom navedena. Ovo "za" ne znači ni mirenje s katastrofalnim pokušajima manipulacije, ne samo političkim strankama nego i građanima zemlje. Ovo su nedopustive podjele, plašenja ljudi, način na koji je predsjednik Vlade unaprijed stigmatizirajući sve one koji eventualno ne bi bili za je nedopustivo - poručio je dodavši kako Socijaldemokrati nisu za stigmatiziranje bilo koga da je putinovac, milanovićevac, korisni idiot, žetončić...

- Kod odluke nam je bio važan meritum - rekao je Vidović podsjetivši da su Socijaldemokrati jedini tražili odgovor Ustavnog suda je li odluka u skladu s Ustavom te da je Ustavni sud, kako su protumačili, kazao da protustavnosti nije bilo.

- Bilo je možda neustavnih, ali ne i protuustavnih rješenja jer bi to dovelo u pitanje prethodnih 40 drugih odluka pripremanih na isti način, ali to ne amnestira ključne dionike da poštuju stroge procedure - ustvrdio je.

Za one koji se nisu uključili u glasanje, a to su SDP, Zeleno-lijevi blok, Most, Centar i GLAS, Vidović je istaknuo da ne želi nikoga stigmatizirati, ali je poručio da im nedostaje stava, pravih vrijednosti i principijelno postupanje.

Najčitaniji članci