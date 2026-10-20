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KONFERENCIJA O TORCIDI

Bačić: Nisam čuo Penavin istup, dajem punu podršku policiji

Piše HINA,
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Bačić: Nisam čuo Penavin istup, dajem punu podršku policiji
Zagreb: Sabor raspravlja o godišnjem izvješću Vlade, slijedi rasprava o povjerenju premijeru Plenkoviću | Foto: Patrik Macek/PIXSELL
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Bačić je dodao kako daje punu podrška policiji u postupku koji je zakonom predviđen

Potpredsjednik Vlade Branko Bačić rekao je da daje punu podršku policiji, iako nije čuo istup Ivana Penave koji je u utorak osudio navijačke povike tijekom navijačkog kortea uoči nogometne utakmice Hajduka i Ajaxa, ali i kritizirao MUP te medije zbog objave fotografija osumnjičenih.

"Još je sinoć potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova izjavio što policija radi kako bi se priveli svi osumnjičeni za stvaranje nereda i izvikivanje neprimjerenih, blago rečeno, uzvika tijekom utakmice Hajduka i Ajaxa u Splitu", odgovorio je Bačić novinarima upitan za komentar istupa koalicijskog partnera Penave, koji je danas u Splitu održao konferenciju za novinare na temu "političko-medijske hajke na pripadnike Torcide".

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Bačić je dodao kako daje punu podrška policiji u postupku koji je zakonom predviđen. "Jasno je da nakon toga slijedi sudski epilog pa bih pričekao takvu odluku", dodao je potpredsjednika Vlade u izjavi nakon sudjelovanja na međunarodnoj konferenciji "Arhitektonske politike u provedbi - Prostor u digitalnom dobu".

Dodao je da je apsolutno neprimjereno bilo čuti uzvike koji su se čuli tih dana u Splitu te da policija mora provesti postupak kako bi se utvrdilo tko je to vodio, tko je organizirao i kako je uopće došlo do takvih sramotnih ispada.

Na opetovano pitanje novinara smatra li primjerenim da Penava staje u obranu Torcide, rekao je da nije čuo ni pročitao što je rekao Penava. "Ja sam rekao što radi Ministarstvo, čemu dajem punu potporu", poručio je Bačić. 

Novinari su ga pitali i o sanaciji otpada u Gospiću, a Bačić je rekao da se sve aktivnosti na provedbi plana sanacije otpada na lokaciji PPK Velebit u Gospiću provode prema planu.

"Najprije smo krenuli s odvozom 650 tona neopasnog otpada u velikim vrećama, odnosno big bagovima, koji se polako odvozi u cementare u Našicama i Koromačnu. Taj je postupak u tijeku, prema kapacitetima i mogućnostima dviju cementara", naveo je Bačić.

Dodao je da je u tijeku i postavljanje prekrivke zakopanog opasnog i neopasnog otpada. "Prema riječima direktora Fonda, ovih bi dana ako ne bude kiše, a ako je bude stat će se dan-dva, trebalo biti gotovo postavljanje prekrivke na zakopanom otpadu. Paralelno s time, kao što znate, proveden je postupak javne nabave za izvođača na odvozu 4500 tona opasnog otpada. Nakon što se CE-ZA-R povukao iz zajednice ponuditelja, donesena je odluka o prestanku natječaja i u tijeku je žalbeni rok", rekao je.

Naveo je i da je po završetku žalbenog roka dogovoreno na razini Ministarstva, Fonda i Vlade RH da će se ići u skraćeni pregovarački postupak kako bi se po ubrzanom ritmu moglo odvesti tih 4500 tona najopasnijeg otpada s lokacije PPK Velebit.

"Paralelno s time priprema se postupak za odvoz 6000 tona opasnog otpada iz skladišta u zatvorenim prostorima na lokaciji PPK Velebit. Kao što smo planom zacrtali, sve se aktivnosti provode i uvjeren sam da će se, sukladno našim rokovima, aktivnostima u potpunosti realizirati", poručio je Bačić.

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