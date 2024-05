Bačić o novoj Vladi i planovima: 'Krećemo punom parom, objavit ćemo brzo stambenu strategiju'

Novi-stari ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić govorio je u središnjem Dnevniku HTV-a o novoj Vladi, planovima i izazovima u novom mandatu. Dotaknuo se na početku izjave predsjednika Zorana Milanovića da je premijer Andrej Plenković na izborima od većine građana dobio "šup kartu". Milanović smatra da nije protuustavno to što je Plenković ponovno premijer, no da bi trebalo raspravljati o političkom legitimitetu.

- Meni je to bizarna izjava s obzirom na činjenicu da je predsjednik Republike čitavo vrijeme, a posebno tijekom izborne kampanje i prije izborne kampanje, kršio Ustav, zbog čega je dva puta upozoren od Ustavnog suda. Ako je netko gubitnik ovih izbora, onda je to prije svega predsjednik Milanović i SDP. Jer je SDP ovu četvrtu kampanju i ulazak u izbornu utakmicu ušao sa mandatarom Zoranom Milanovićem vodeći se takvom njegovom logikom, onda mogu reći da je 75-76% hrvatskih građana, koji nisu zaokružili Rijeke pravde, da su glasovali protiv Zorana Milanovića. Pa se onda postavila pitanje ima li on sada nakon takvog izbornog debakla uopće legitimitet za obavljanje dužnosti predsjednika Republike Hrvatske - kazao je pa dodao da je s "40 posto mandata u Hrvatskom saboru jasno je iskazana volja velike većine hrvatskih birača".

'Od ponedjeljka ćemo krenuti punom parom'

Bačić se potom dotaknuo i zaziva novog koalicijskog partnera i šefa Domovinskog pokreta Ivana Penave te odgovorio na pitanje treba li ovoj vladi 100 dana mira.

- Činjenica je da su tri ministra iz redova Domovinskog pokreta, da je ovo njihov prvi susret s izvršnom vlasti u Republici Hrvatskoj, da će njima vjerojatno trebati jedan određeni rok za prilagodbu, za upoznavanje sa svim segmentima ministarstva koje su prihvatili, ali mi 100 dana nemamo. Niti imamo mogućnosti imati 100 dana na raspolaganju, već praktično od ponedjeljka mi ćemo krenuti u posao, a jasno da će se zajedno s nama ustrojavati, raditi, pratiti nas i trojica ministara iz Domovinskog pokreta, tako da mi ćemo nastaviti punom parom, ako tako mogu reći, već od ponedjeljka - objasnio je.

Upitan je i može li ono što nije usuglašeno između HDZ-a i DP-a u budućnosti postati kamen spoticanja koji će usporavati rad Vlade i donošenje odluka. Bančić je rekao da su mjesec dana usavršavali program i "fino ga doradili" s programom DP-a.

- Kao što vidite, Domovinski pokret je svoj program, koji se u velikom dijelu temeljio na politikama u poljoprivredi, u gospodarstvu, u energetici, u demografskoj revitalizaciji, na osnovnoj obnovi Hrvatske, našao i u tom programu Vlade Republike Hrvatske. Na taj način su i došli iz redova Domovinskog pokreta upravo ministri koji će prioritetno obavljati te aktivnosti - rekao je Bačić.

Istaknuo je da su sve što je DP najavljivao uskladili s programom HDZ-a.

- Bilo je riječi o deratifikaciji Istanbulske konvencije, mi smo u našem sporazumu definirali da je interpretativna izjava da se u hrvatskom vrijednosnom sustavu neće kroz zakone uvoditi rodna ideologija, što smo mi jamčili tada kao stranka kada smo predložili i vladu, kada smo predložili i ratificirali Istanbulsku konvenciju - rekao je. Drugo pitanje je bilo ono Muzeja komunističkih žrtava.

- Mi smo jasno i tu rekli da ćemo kroz Povijesni muzej Republike Hrvatske, kroz jedan od postava, naći će se mjesto i za žrtve svih totalitarnih režima, kako fašističkih i nacističkih. Dakle, našli smo mjeru kako s jedne strane da Domovinski pokret svoj program oživotvori kroz mjere, kroz program vlade, ali jasno u onom okviru koje ga definira ipak strateški program većinskog partnera, a to je HDZ - pojasnio je ministar.

Što se mijenja za srpsku nacionalnu manjinu ulaskom DP-a u Vladu?

Bačić je rekao da su u programu naveli da će "zajedno sa klubom nacionalnih manjina u Saboru usuglasiti projekte i programe o važnosti za sve nacionalne manjine u Hrvatskoj, pa i tako i srpsku nacionalnu manjinu". Govorio je i o novom ministarstvu demografije, koje je u rukama Domovinskog pokreta. Hoće li se i problem demografskog minusa prepustiti isključivo u njihove ruke?

- Slažemo se da su demografske mjere, demografske politike multidisciplinarne. Ne može samo jedno ministarstvo revitalizirati u demografskom smislu Hrvatsku. To mora biti projekt koji provode sva ministarstva, kazao je pa dodao da i njegovo ministarstvo ima "ogroman doprinos u demografskoj revitalizaciji Hrvatske kroz primjerice Nacionalni plan stambene politike koje donose".

Dodao je da će se vrlo brzo izići sa stambenom strategijom koju su konceptualno izradili, te će brzo ići u javno savjetovanje i u Vladu.