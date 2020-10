Bačić o Povjerenstvu: I OZNA bi mu pozavidjela na ovlastima

<p>Naš je stav da su pitanja na koja se želi dobiti odgovore kroz rad Istražnog povjerenstva legitimna i vladajuća većina također želi utvrditi eventualne nezakonitosti u radu tijelu progona. No nismo sigurni da su ovakva forma i ovako postavljena pitanja u potpunosti u skladu sa zakonom i Ustavom, stoga ćemo idućih par dana razmotriti zakonitost i ustavnosti ovakvog Istražnog povjerenstva, poručio je HDZ-ov <strong>Branko Bačić</strong> nakon sastanka vladajuće većine u Banskim dvorima. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Ocjene Vlade</strong></p><p>Odgovori koje traži oporba, dodao je, mogu se dobiti na saborskim Odborima za nacionalnu sigurnost, pravosuđe ili Povjerenstvu za praćenje provedbe strategije borbe protiv korupcije.</p><p>- Na čelu upravo ta tri tijela Sabora su predstavnici oporbe i nikakvog problema nema da predstavnici Vlade o tim pitanjima daju odgovore, dakako, za koja imaju saznanja - rekao je.</p><p>U Saboru je zadnje 24 godine, istaknuo je Bačić, osnovano 11 povjerenstava. </p><p>- Svako to povjerenstvo, od onog prvog, od tzv afere pšenica preko afere Večernjeg lista, INA-MOL, Agrokor, Imunološki zavod, kamioni, uvijek je bilo osnovno s točno određenim pitanjem, koje se odnosilo na točno određenu temu. Do sada nije bilo slučajeva da je Povjerenstvo osnovano na nekakvim načelnim pitanjima - rekao je ponovivši nekoliko puta kako će vladajuća većina idućih par dana razmotriti hoće li podržati osnivanje Povjerenstva, odnosno koliko je ovakav koncept kakav je oporba uputila u saborsku proceduru u skladu sa zakonom i Ustavom. </p><p>Na opasku novinara kako ostavljaju dojam da kalkuliraju, Bačić je poručio da je dokument tek sada upućen u proceduru. </p><p>- Oprobi je trebalo nekoliko tjedana da ga napišu, valjda nama treba dan, dva da ga pročitamo i vidimo koliko je njegovo osnivanje u skladu sa zakonom - rekao je dodavši kako mu se propitivanje zastupnika rada sudaca i Ustavnog suda preširoko. </p><p>Smatra da je to na razini OZNA-e. </p><p>- Kada bi ovakvo Povjerenstvo počivalo na ovakvim ovlastima pozavidjela bi mu i OZNA. Zakonodavna vlast će propitkivati suce u određenim postupcima. Postoji pri sudovima Viši sud koji utvrđuje da li je sudac pravilno donio presudu ili ne. Meni je neshvatljivo da Istražno povjerenstvo poziva suce da tumače određena sudbena postupanja - rekao je. </p><p>Ako je ovako koncipirana odluka o osnivanju Istražnog povjerenstva u skladu sa zakonom i Ustavom, dodao je, onda postoji mogućnost za doradom pitanja koja bi se njime trebala istraživati. </p>