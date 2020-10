Zbog probijanja mjera istraga oporba traži osnivanje Istražnog povjerenstva, čeka se HDZ

Posljednja afera Janaf ujedinila je cijelu oporbu bez obzira na svjetonazorske i ideološke razlike. Svi su složni oko inicijative osnivanja saborskog Istražnog povjerenstva, a odluku su uputili i u proceduru

<p>Polazeći od, matematičkim rječnikom, najmanjeg zajedničkog nazivnika, a to je želja da živimo u državi u kojoj vlada vladavina prava, u kojoj se poštuju ljudska prava pojedinaca i posebno prava na pravedni sudski postupak i u kojoj državna tijela rade zakonito, svi oporbeni klubovi su se našli i neovisno o političkim i ideološkim razlikama definirali prijedlog odluke o osnivanju Istražnog povjerenstva, poručio je u utorak SDP-ov <strong>Arsen Bauk. </strong></p><p>Prijedlog odluke uputili su u saborsku proceduru, a vladajuća većina ga treba uvrstiti u dnevni red. Nakon toga svi zastupnici na sjednici trebaju raspraviti ovu odluku, a potom i glasati o osnivanju Povjerenstva. Motivacija okupljanja oporbe je posljednja afera Janaf i curenje informacija, ali svjesni su da o konkretnom slučaju, ukoliko HDZ i podrži osnivanje Povjerenstva, neće moći razgovarati obzirom da je postupak u tijeku. Stoga oporba radom Povjerenstva želi utvrditi općenito eventualne nezakonitosti, opstrukcije ili druge nedopuštene utjecaje na neovisne istrage i procesuiranja slučajeva korupcije, organiziranog i gospodarskog kriminaliteta. Fokus bi bio na istraživanju utjecaja političkih tijela i dužnosnika na opstruiranje neovisnih istraga, sudsko procesuiranje korupcijskih slučajeva, slabosti zakonskog i institucionalnog okvira borbe protiv korupcije, propuste u sigurnosnom i pravosudnom sustavu koji rezultiraju odavanjem informacija... </p><p>U radu Povjerenstva sudjelovat će SDP-ovci <strong>Peđa Grbin i Arsen Bauk</strong>, <strong>Milan Vrkljan</strong> u ime Domovinskog pokreta, <strong>Nikola Grmoja</strong> u ime Mosta, <strong>Silvano Hrelja</strong> u ime HSU-u, <strong>Hrvoje Zekanović</strong> u ime Suverenista, <strong>Katarina Nemet</strong> u ime IDS-a, <strong>Tomislav Tomašević</strong> u ime Zeleno-lijevog bloka te <strong>Dalija Orešković </strong>u ime Kluba Stranke s Imenom i Prezimenom, Pametno i GLAS. Predsjednika i potpredsjednike Povjerenstva odredit će ako se Povjerenstvo osnuje. </p><p>- Želimo popraviti sustav bez petljanja u konkretne slučajeve koji su sada u fokusu javnosti - naglasio je Bauk dodavši kako je prijedlog odluke još u petak dostavio HDZ-u. </p><p>Premijer <strong>Andrej Plenković</strong>, podsjetimo, jučer je rekao kako je Povjerenstvo hipotetsko jer još nije vidio tekst prijedloga o njegovu osnivanju. </p><p>U interesu cijele oporbe, naglasio je predsjednik Zeleno-lijevog bloka, <strong>Tomislav Tomašević</strong>, treba biti unaprjeđenje sustava, rješavanje sustavnog problema curenja informacija i utjecaja na neovisne istrage. Izjavu ravnatelja policije <strong>Nikole Miline</strong>, koji je rekao da u slučaju afere Janaf nije došlo do klasičnog probijanja mjera, ocijenio je skandaloznom. </p><p>- On kaže kako se ne radi o klasičnom probijanju mjera jer nisu probijene za vrijeme dugotrajne istrage nego tek na kraju, netom prije uhićenja. Već sam taj pojam da se radi o klasičnom probijanju mjera govori o tome koliko je to uobičajeno postalo u Hrvatskoj pa onda imamo i neklasično probijanje mjera netom prije uhićenja, gdje onda osoba koja će biti uhićena uništava dokaze jer ga je netko upozorio - rekao je istaknuvši kako je možda <strong>Dragan Kovačević</strong>, govoreći konkretno o aferi Janaf, bio i ranije upozoren jer je počeo prebacivati nekretnine na svoju suprugu.</p><p>- Isto tako nije normalno da netko ima nekoliko desetaka milijuna kuna veću imovinu od svojih prihoda, da ju godinama akumulira i da se nigdje u sustavu ne upali lampica na vrijeme. Mi ne možemo ulaziti u te konkretne primjere jer nemamo ovlasti, ali možemo na primjerima vidjeti kako sustav ne funkcionira i pokušati ga popraviti - rekao je. </p><p>Ukoliko premijer Plenković nema što skrivati, poručio je Tomašević, nema ni jednog razloga zašto zastupnici vladajuće većine ne bi podržali osnivanje Povjerenstva. </p><p>Afera Janaf, naglasio je <strong>Milan Vrkljan</strong> iz Domovinskog pokreta, jedna je od najvećih afera koje potresaju Hrvatsku. </p><p>- Dokaz tome je da su se sve oporbene stranke, bez obzira na svoju ideologiju i svjetonazor, u vrlo kratkom roku dogovorile i odlučile da se mora pokrenuti procedura za osnivanje istražnog povjerenstva - istaknuo je Vrkljan. </p><p>Sastanci u Kovačevićevom klubu, naglasio je, pokazali su da država ne funkcionira u Saboru "nego u nekakvoj opskurnoj ulici gdje su se dogovarali poslovi, ali i dijeljenje novaca."</p><p>- To da se ministri jedne Vlade, predsjednik, poslovni ljudi, nalaze na jednom takvom mjestu i dogovaraju hrpe novaca koje se nose u torbama i gdje postoji brojčanik novca, govori o tome da je Hrvatska postala zemlja dubokog kriminala, u kojoj je vrlo upitno da li postoji institucionalna snaga da se to riješi - rekao je. </p><p>Osnivanje Povjerenstva, dodao je, bit će pokazatelj da li Vlada stvarno želi raščistiti korupciju i sve oblike kriminala ili se samo deklaratorno izjašnjavaju ovisno o situaciji. </p><p>Osnivanje Povjerenstva inicirao je Most. </p><p>- Jako mi je drago da je kompletna oporba prihvatila tu ideju - rekao je Mostov <strong>Nikola Grmoja</strong> naglasivši kako ovakvih situacija nema ni u Kolumbiji. </p><p>- Da se novac nalazi kod zamjenice Županijskog državnog odvjetnika, takve situacije se mogu vidjeti samo u filmovi. Ovaj događaj nas tjera da s Istražnim povjerenstvom krenemo što prije. U ovu aferu su uključena tri ministra iz Plenkovićeve vlade, tri gradonačelnika, čak je i zamjena HDZ-ovog Dražena Barišića u ovoj tankoj većini u vezi s glavnim motorom ove korupcijske afere, Krešom Petekom. Imamo čovjeka na čelu državne tvrtke, Kovačevića, koji je od Plenkovićeve vlade potvrđen na tu funkciju - istaknuo je. </p><p>Povjerenstvo se neće moći baviti tim konkretnim slučajem, naglasio je, ali će moći istražiti na koji način izvršna vlast utječe na istrage. </p><p>- Nadam se da ćemo kao Istražno povjerenstvo pomoći sudbenoj vlasti i institucijama, ali i predložiti konkretne zakonske prijedloge koji će začepiti te rupe koje imamo u sustavu i popraviti stanje - rekao je.</p><p><strong>Marko Milanović Litre</strong> poručio je kako Suverenisti u potpunosti podržavaju ovu inicijativu u sprječavanju svih nelegalnih radnji. </p><p>- Kriminal, korupcija i ortački kapitalizam vladaju državom zadnjih 30 godina, a nedavne afere još jednom su ukazale na političku, privatnu i poslovnu povezanost političkih elita koje nam svakodnevno kroje živote. Iste te političke elite odlučuju o institucijama kao što su DORH, policija, SOA, USKOK i mi želimo znati koliko su zapravo te institucije neovisne - poručio je.</p><p><strong>Dalija Orešković</strong> u ime Kluba SSIP-a, Pametno i GLAS naglasila je kako su institucije slabe, neučinkovite, potkapacitirane i postavljene na lošim temeljima.</p><p>- Povjerenstvo je usmjereno na otkrivanje anomalija u tom institucionalnom sustavu, koji je očito pod patronatom dominantnih političkih struktura, a da ne kažem ponekad i kriminalnih kartela. I zato ova tema mora imati nadstranački značaj jer je ovo prvorazredno nacionalno pitanje - poručila je.</p><p>Bauk je istaknuo kako će Povjerenstvo obuhvatiti rad Ministarstva unutarnjih poslova, Ravnateljstva policije, PNUSKOK-a, Savjeta za koordinaciju sigurnosno-obavještajnih agencija, SOA-e, Operativno-tehničkog centra, Ureda vijeća za nacionalnu sigurnost, DORH-a, USKOK-a, Porezne uprave, sudova i Ustavnog suda te <strong>će se sadašnji i bivši čelnici tih institucija i zvati.</strong> A indirektno, dodao je, može obuhvatiti i rad Ureda predsjednika RH, Vlade, Sabora, Ministarstva pravosuđa, saborskog Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, Vijeća za građanski nadzor sigurnosno-obavještajnih agencija te nad primjenom pojedinih policijskih ovlasti.</p><p>- Rasvjetljavanjem anomalija, nedostatnosti pravnog i institucionalnog okvira djelovanja i mogućih nezakonitosti u sigurnosnom i pravosudnom sustavu, ovo Istražno povjerenstvo svojim radom može početi vraćati povjerenje javnosti u funkcioniranje državnih tijela - pojasnio je Bauk krajnji cilj koji žele postići radom ovog Povjerenstva.</p><p>Da je bilo političke volje, dodala je Orešković, brojne nepravilnosti mogle su se riješiti davnih dana. </p><p>- Brojna izvješća doslovno vrište od manjkavosti zakonodavnog i institucionalnog okvira. Unatoč tome, ta se izvješća iz godine u godinu prihvaćaju, a da nitko ne poduzima apsolutno ništa. Konačni cilj trebao bi biti da napokon izgradimo državu koja može uspostaviti vladavinu prava. A mislim da će doći i do političke odgovornosti, ne jedne osobe nego i čitavih grupacija, koje su kroz nekoliko desetljeća gradile ovakav sustav kakav je danas, šupalj, porozan - rekla je naglasivši kako netko mora progovoriti i o tome zašto "teškaši" u korupciji imaju optužnice koje po nekoliko godina stoje u ladicama.</p><p>- Ja ne vjerujem da ako mi pozovemo glavnu Državnu odvjetnicu da će ona reći da je djelovala pod političkim pritiskom, ali očekujem hrabrost i odgovornost niže rangiranih u sustavu da kažu tko je, kada i na koji način urgirao - rekla je.</p>