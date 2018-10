'Da sam napravio dio onog što radi Bandić gulio bih krumpire'

PRATITE UŽIVO:

Uoči prosvjeda sindikata protiv mirovinske reforme, predsjednik Kluba HDZ-a Branko Bačić rekao je da podržava svaki demokratski oblik izjašnjavanja građana, no naveo je i kako mu je čudno što sindikati 2014. godine nisu prosvjedovali kada je SDP-ova Vlada propisala cenzus od 67 godina za odlazak u mirovinu.

- Nisam zabrinut zbog takve odredbe, a kako znamo da je iz proračuna potrebno izdvojiti 17 milijardi kuna za mirovine, dobro je da naši sugrađani što dulje ostanu u svijetu rada kako bi onda mogli imati veću mirovinu - kazao je.

Poručio je da ova Vlada nastoji učiniti mirovinski sustav održivim i povećavati mirovine te da dulji ostanak ljudi u svijetu rada važan kako bi se promijenio nepovoljan odnos između zaposlenih i umirovljenih.

- Očekujemo da će se rastom plaća, za što je velikim dijelom zaslužna porezna reforma, iduće godine nastaviti i s rastom mirovina - izjavio je Bačić uz napomenu da je mirovinskom reformom za iduću godinu predviđen tropostotni rast plaća, neovisno o usklađivanju mirovina s rastom plaća.

Prokomentirao je i dvije godine Vlade Andreja Plenkovića, a ocijenio je kako je napravljeno jako puno na poboljšanju životnog standarda građana.

- Bitni makroekonomski pokazatelji govore da u Hrvatskoj raste BDP, da je nikad manja nezaposlenost, što nije zbog velikog broja naših građana iseljava, jer istodobno imamo pokazatelje da raste i zaposlenost. Svjedočimo i rasterećenju poreznih obveza naših sugrađana o poslodavaca, a istodobno imamo do sada nezabilježeni suficit proračuna. Ove je godine plaća porasla 710 kuna, rastu mirovine, sve relevantne rejting agencije su nam povećale kreditni rejting koji je blizu investicijskog, što nam omogućuje da se naši sugrađani i poslodavci zadužuju s nikad nižim kamatama - pobrojao je.

Sve navedeno za Bačića je dokaz da je Vlada bila uspješna i pokazala reformski kapacitet. Svjestan je da su svi željni bržeg rasta BDP-a, većih plaća i mirovina, ali pretpostavka za to je, kaže, donošenje zakona koje će omogućiti reforme.

- Ova Vlada je imala snage i znanja provesti poreznu, mirovinsku, zdravstvenu, pravosudnu i obrazovnu reformu - zaključio je Bačić.

Ulazak HNS-a u Vladu smatra dobrim za društvo i državu, jer bi eventualni izbori, napominje, usporili reformske procese na najmanje pola godine. Nije želio komentirati mogućnost da partner u vladajućoj većini Milan Bandić danas bude nepravomoćno osuđen, nego je pozvao da se pričeka izricanje presude na Županijskom sudu.

Zakon o žičarama

U Saboru je prije glasovanja raspravljen konačni prijedlog Zakona o žičarama. Zakon su podržali svi zastupnici bez obzira bili oporba ili vladajući, a nadaju se da će on olakšati put prema novim investicijama te omogućiti izgradnju većeg broja žičara u zemlji.

Raspravu su pojedini zastupnici iskoristili kako bi podsjetili zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića da konačno ispuni obećanje o sljemenskoj žičari, zatvorenoj još 2007.

- Nadam se da će i ovaj zakon biti da će potaknuti gradonačelnika Milana Bandića, da Zagrepčani i svi turisti, kojih je jako puno, mogu završiti na našoj prekrasnoj Zagrebačkoj gori - kazao je Alen Prelec (SDP).

Anka Mrak Taritaš (Glas) kazala je kako je sljemenska žičara neophodna jer je Sljeme "dnevni boravak Zagreba" no uvjerena jer kako je nećemo vidjeti u ovom mandatu Milana Bandića, osim na fotografijama zbog nesređene dokumentacije.

- Mislim da je vrijeme da Zagreb dobije i Muzej neispunjenih obećanja, koji bi apsolutno bio prepun eksponata, od žičare, preko tunela, preko metroa - navela je Mrak Taritaš.

Nezavisni Tomislav Žagar naveo je kako bi mogli motivirati Bandića "da gondole budu u obliku fontana"-

- To voli pa možda će prije završiti - kazao je.

Damir Felak (HDZ) pridružio se zahtjevima da se žičara što prije izgraditi,

- Kako god stupovi izgledali pa bili oni i u obliku fontana, samo da bude što prije jer mislim da je ona nužna iz gospodarskog, turističkog i svakog drugog aspekta i za građane grada Zagreba ali i za sve ostale koje dolaze u Zagreb - zaključio je.

Krešo Beljak (HSS) nakon dvoje godine mandata aktualne Vlade na čelu s premijerom Andrejom Plenkovićem dao im je ocjenu minus jedan.

- To su dvije godine političke trgovine, korupcije, legaliziranog kriminala putem lex Agrokora, dvije izgubljene godine za Hrvatsku, dvije godine u kojima su nas pretekli Srbija, a prije toga Bugarska i Rumunjska. Mi ne da stojimo nego nazadujemo i gospodin Plenković je ako ne najlošiji onda jedan od najlošijih premijera ikada - kazao je.

Na pitanje ima li išta dobro, potvrdno je odgovorio:

- Pokazao je nekim bivšim političarima kako se obračunati s pojavom Markićizma i šatoratizma. Eto to je dobro napravio - kratko je rekao.

O Milanu Bandiću

I dok se očekuje presuda Milanu Bandiću, Beljak je poručio: "Da sam ja napravio jedan posto onoga što radi Milan Bandić već bi gulio krumpire u Lepoglavi". Ne zna zašto ljudi unatoč svemu i dalje glasaju za njega, ali podsjetio je da isto tako glasaju i za HDZ.

- Nakon što su popljačkali cijelu državu i opelješili više nego Turci, Srbi, Mađari, Venecijanci zajedno i još uvijek glasaju. Mislim da im je svejedno. Često mi znaju prijatelji reći da je moj problem što imam jednu aferu u životu, a Milan Bandić kao i HDZ ima tisuću afera pa više nitko ne zna koja je, sve se negdje pogubilo i postalo normalno. Očito ću morati početi raditi aferu za aferom da bi postao popularniji nego što jesam - ustvrdio je čelnik HSS-a.

Na pitanje smatra li da će premijeru Plenkoviću smetati, ako primjerice presuda za Milana Bandića bude osuđujuća, odgovorio je:

- Ne. Pa on već ima ljude u vladajućoj koaliciji, koji imaju čudne dosjee pa ga to ne smeta. Ne znam kako bi ga smetao gospodin Bandić, koji je evo od nula saborskih zastupnika u dvije godine došao do deset. Čestitam mu na tome. Za očekivati je, ako se ovako nastavi, da će vrlo brzo otići s potpisima potpore za mandatara Vlade kod Kolinde na Pantovčak. Bandić radi politiku, mimo politike. To vam je ono, politika za zelenim stolom. Svaka mu čast, stvarno. To se može samo u Hrvatskoj - zaključio je Beljak.

Puno shoppinga premijera Plenkovića

Vlada puno priča, malo radi, rekla je Sabina Glasovac (SDP) o dvije godine mandata aktualne Vlade.

- Mandat su do sada obilježila previranja u vladajućoj koaliciji, puno shoppinga premijera Plenkovića. Nakon što je otišao Most, išao je u shopping s HNS-om, a sada to za njega rade neki drugi koji okrupnjavaju nečasne zastupnike i osiguravaju mu kontrolni paket -kazala je.

Nastavila je kako sve to rezultira izostankom reformi i onoga što je bitno za naše građane.

- Rezultat Vlade, uz aferu Agrokor koja je obilježila ove dvije godine, zapravo je neuspjela porezna reforma koja većini građana nije donijela ništa pozitivno, štetna zdravstvena reforma koja ide prema privatizaciji tog sektora i ubijena obrazovna, odnosno, cjelovita kurikularna reforma - ustvrdila je.

Glasovac je upozorila kako nažalost nije ništa napravljeno po pitanju dostojanstvenog života građana i perspektive za mlade ljude već je nastavljen njihov egzodus.

- Premijer Plenković se ponaša kao da ga se afere ne tiču i da to nije njegova stvar. Za nepotizam i gafove koji dolaze iz svih ministarstava nije zainteresiran. Zanima ga samo obračun s neistomišljenicima unutar stranke i osiguravanje većine. Pri tome ne pita za cijenu i ne bira sredstva. To što izgledate briselski i europski ne znači da se ne ponašate hadezeovski i balkanski - zaključila je SDP-ovka.