HSS-ovac bacio papire po podu i poručio: 'Zemite si to smeće!'

Na početku ovotjednog saborskog zasjedanja klubovi su imali priliku za slobodan govor.

Mladen Madjer (HSS) progovorio je o problemu centra za odlaganje otpada Piškornica i upitao je li to zaboravljeni slučaj. Upozorio je kako se građani žale na stalni smrad, u obližnjem potoku ugibaju ribe zbog odlagališta. Unatoč apelima, kaže, do danas ništa nije poduzeto. Madjer je podsjetio kako si je bivši direktor Jozinović isplatio milijun kuna bonusa, a novac još nije vratio. O svemu se kaže šuti, a pitanje je šiti li HDZ sve ovo.

- Zemite si to smeće, dajte čistu vodu i zrak - ustvrdio je Madjer.

Iz vreće za smeće za saborskom govornicom izvadio hrpu papira i bacio je na pod.

Predsjedavajući Gordan Jandroković mu je uzvratio:

- Dajte molim vas podignite to, to će netko će to umjesto vas morati dizati, kad ste već zabrinuti za malog čovjeka. Vi ste savjesni zastupnik pa dođite i podignite to - kazao mu je Jandroković. Mađer se na kraju ipak ustao i pokupio papire.

O zdravstvenom sustavu progovorio je nezavisni Mirando Mrsić. Ustvrdio je kako ova Vlada nema namjeru urediti zdravstveni sustav tako da funkcionira nego svoje "nazovi reforme" provodi isključivo na teret građana pod cijenu čak i smanjenja zdravstvene zaštite.

'Tko ima novca, liječit će se'

Upozorio je kako Vlada umjesto koncepta 'tko ima više, neka plati više', uvodi koncept 'tko ima novaca, liječit će se'. Mrsić je upozorio kako trenutno u Hrvatskoj milijun ljudi živi na granici siromaštva, što znači da si ne mogu kupiti ni običan Paracetamol.

- Ministar Kujundžić je ministar koji uzima građanima, povećava izdvajanje za zdravstvo ali to neće dovesti do bolje i dostupnije zdravstvene zaštite. Žalosno je da se sve mjere Vlade u zdravstvu svode na fiskalnu konsolidaciju, koju će opet snositi ni krivi ni dužni građani, a da od reformi i racionalizacije sustava nismo vidjeli niti jednu riječ - kazao je.

Umjesto političkih prepucavanja, predložio je da se u Saboru postigne nacionalni konsenzus o tome kakvo zdravstvo trebamo.

- Javno zdravstvo je ono koje čuva zdravlje građana. Privatizacija u zdravstvu neće donijeti dobro. Privatizacija u zdravstvu će dovesti do podjela građana na one koji imaju i mogu platiti zdravlje i na one koji nemaju i neće si moći to priuštiti - ustvrdio je Mrsić.

Pozvao je Vladu da sjedne za stol sa svim strankama u Saboru i da se pronađe konsenzusne samo o zdravstvu nego i o obrazovanju, mirovinskom i poreznom sustavu.

Slučaj Damira Sabljaka

Nikola Grmoja (Most) za govornicu je izašao sa slikom Damira Sabljaka diplomata i oca dvoje djece, koji je navodi, razotkrio protupravno trošenje novca u Ministarstvu vanjskih poslova i o svemu nedavno između ostalog svjedočio pred nacionalnim antikorupcijskim vijećem. Izvijestio je kolege kako je Sabljak od petka udaljen iz službe.

Grmoja je poručio kako je ovim činom poruka ministrice Pejčinović Burić jasna: ako se borite protiv korupcije i za hrvatske interese, bit ćete kažnjeni.

- Umjesto da ovaj čovjek bude nagrađen zbog profesionalizma, domoljublja, istinoljubivosti on je kažnjen i udaljen iz službe. Imamo dvije Hrvatske, onu Plenkovića, Jandrokovića i Burić te Sabljakovu Hrvatsku. Ova prva Hrvatska je podmazana, premazana, poltronska i anacionalna. Ova Sabljakova je istinoljubiva, spremna na žrtvu da bi Hrvatska bila pravedna po mjeri svakog građanina - ustvrdio je.

Poručio je kako Sabljaka neće ostaviti jer bi tada izdao ne samo njega nego i Hrvatsku za koju je bori.

- Protiv Plenkovićeve, Jandrokovićeve i Burićkine Hrvatske ću se i dalje ovdje žestoko boriti jer ta Hrvatska tolerira korupciju i izdaje nacionalne interese - poručio je Grmoja uvjeren da će na kraju pobijediti Sabljakova Hrvatska.

Maras prozivao HDZ, Bačić uzvratio da HDZ nije kriv što se Klub SDP-a raspada

Gordan Maras (SDP) osvrnuo se na širenje saborskog kluba stranke Milana Bandića navodeći kako trguje zastupnicima.

- To HDZ-u odgovara. Bandić radi prljavi posao za HDZ. Duboko sam uvjeren da je Bandić u dogovoru s Brankom Bačićem i Andrejom Plenkovićem i da za njih odrađuje prikupljanje većine.

Političkom trgovinom i novcem Zagrepčana osigurava Andreju Plenkoviću mir, na što se on lakonski smije kao on je čist, a u biti Bandić je njegov fikser. A naše Državno odvjetništvo to gleda, to im je normalno - ustvrdio je Maras.

Pozvao je Bačića da konačno jednom kažu da ne žele takvu podršku.

- Dajte brate jednom kažite, ne može više. To nam ne treba. Nemoj Bandiću više kupovati za HDZ i politički trgovati novcem građana Zagreba i nama osiguravati većinu. To bi pokazalo ljudima da ne moraju odlaziti iz Hrvatske i da smo normalna zemlja- upozorio je Maras.

Poručio je kako je vrijeme da se takvoj politici jednom kaže ne može. Odgovorio mu je Branko Bačić (HDZ) ističući kako SDP-ovcu očito smeta što je vladajuća većina stabilna.

- Nije kolega Maras, HDZ kriv što vam se klub raspada i što iz dana u dan vam odlaze zastupnici i priključuju se drugim klubovima. To je vaš problem, a ne HDZ-a. Čujem da i danas vam je otišao jedan od zastupnika - uzvratio mu je Bačić koji se osvrnuo na vijest da je zastupnik Mario Habek napustio SDP.

Maras je Bačića, kada već propovijeda s govornice, pozvao da u nedjelju na ispovjedi traži odrješenje grijeha.

- Neće vas ništa oprati od toga da kradete glasove tako da se kupuju glasovi drugih zastupnika - odgovorio mu je Maras i zaradio opomenu jer je zloupotrijebio institut povrede poslovnika.

Sabor o studentskom radu i održivom gospodarenju otpadom

Konačan prijedlog zakona o obavljanju studentskih poslova jedna je od ukupno pet točaka o kojima će u srijedu, na skupnoj sjednici, raspravljati Hrvatski sabor.

Radi se o prijedlogu kojim se izjednačuje pravo na obavljanje studentskih poslova redovitih i izvanrednih studenata koji nisu u radnom odnosu, uvodi minimalna satnice za studentske poslove, propisuje veće naknada za noćni rad i rad blagdanima.

Zakon predviđa da student ima pravo na 50-postotno uvećanje satnice za rad na državne blagdane, za rad noću, nedjeljom i za prekovremeni rad. Ima pravo i na naknadu putnih troškova i toplog obroka.

Naručitelj studentskog posla dužan je posredniku (studentski centar ili visoko učilište koje ima centar za studentski standard) za račun studenta isplatiti naknade za obavljeni posao najkasnije 15 dana od završetka posla.

Kako bi se zaštitilo studente, ali i radnike, predviđeno je da poslodavac, naručitelj studentskog posla, koji je radniku dao poslovno uvjetovani otkaz, ne smije šest mjeseci za tu vrstu poslova sklopiti ugovor sa studentima.

Studentski poslovi trenutno se obavljaju na temelju Pravilnika iz 1996. godine, praksa je pokazala kako bi neka pitanja trebalo jasnije definirati, a da neka nisu uopće uređena.

Između dvaju saborskih čitanja prijedlog je doživio određene promjene, pa je tako uređeno da posrednici ne mogu tražiti posao za studenta koji je dva puta promijenio studijski program i treći puta upisuje prvu godinu iste razine.

Sabor će u srijedu raspraviti i izmjene Zakona o održivom gospodarenju otpadom čijoj se izradi, pojasnio je resorni ministar Tomislav Ćorić, pristupilo zbog izmjene odredbi u kojima se spominje Hrvatska agencija za okoliš i prirodu, koja prestaje s radom 1. siječnja 2019. godine, a njene poslove preuzima Ministarstvo zaštite okoliša i energetike.

U odnosu na obvezu osiguravanja reciklažnog dvorišta predlaže se da ga mora osigurati jedinica lokalne samouprave s više od 3.000 stanovnika umjesto, kao dosad, s više od 1.500 stanovnika.

Propisuje se i da Grad Zagreb i jedinica lokalne samouprave na čijem se području nalazi odlagalište otpada imaju pravo na novčanu naknadu za korištenje odlagališta otpada kada to odlagalište koristi druga jedinica lokalne samouprave.