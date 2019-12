Bačić: SDP si stvara alibi za Milanovićev izborni poraz

SDP očito ne vjeruje hrvatskim građanima nego samo svojim članovima. Strah ih je hrvatskih građana koji čine biračke odbore i izborna povjerenstva diljem Hrvatske. Mi u HDZ-u imamo puno povjerenje u nestranačke članove biračkih odbora i poklanjamo im vjeru da će izbori za predsjednika RH biti u skladu sa zakonom, demokratski i pošteni. Takvu poruku koju šalje SDP mi ne možemo podržati, komentirao je Bačić zahtjev SDP-a da se i na predsjedničkim izborima uvedu višestranački odbori, umjesto što ih bira lokalna samouprava.

Kazao je da su na svakom biračkom mjestu, sukladno zakonu, promatrači i građani koje imenuju izborna povjerenstva i u tome ne vidi nikakav problem.

- Ako su sumnjičavi oko provedbe izbora, imali su četiri godine i mogli su promijeniti taj zakon. Ovdje se radi o stvaranju alibija za poraz Zorana Milanovića, i to je jedini razlog zašto bi se oni sada plašili provedbe izbora po zakonu po kojem su provedeni zadnjih nekoliko izbora. Ne vidim razlog da se u predvečerje izbora mijenjaju pravila provedbe izbora, poručio je Bačić.

Na primjedbu da je donedavni savjetnik premijera Andreja Plenkovića Krešimir Macan izrazio sumnju da su prošli predsjednički izbori pokradeni, odgovorio je kako se "ne radi o savjetniku premijera i da bi volio da on to malo obrazloži na koji se način to dogodilo".

Jednostavno je provjeriti zakonitost izbora

Vrlo je jednostavno provjeriti zakonitost izbora - postoji DIP-ova provjera provedbe izbora, postoji nadzor Ustavnog suda, na svakom biračkom mjestu se potpisuje zapisnik, a za svako biračko mjesto postoje i promatrači koje mogu imenovati kandidati.

- Tvrditi da je bilo krađe na takvim izborima, vrlo je teška optužba koju treba dokazati na svakom biračkom mjestu. U svim sam izborima od 1990. godine i tvrdim da su uistinu demokratski i nema šanse da se na biračkom mjestu i izbornom povjerenstvu mogu događati krađe, a da to baš nitko od nazočnih ne primijeti, ne stavi u zapisnik i ne podnese primjedbu o kojoj kasnije odlučuju viša tijela, kaže Bačić.

Bačić ostaje otvoren za mogućnost da birači potpisom potvrde preuzimanje biračkog listića, što oporba također traži, ali u nekim idućim izborima jer nije pristaša toga da se zakon mijenja kada smo već dobrano u izbornoj kampanji.

HDZ-ovo mijenjanje pravila pred europske izbore, kojima su dignuli limit troškova u kampanji, nazvao je izuzetkom koji odudara od preporuka Venecijanske komisije.

Upitan za kritike HNS-a na račun njihove predsjedničke kandidatkinje Kolinde Grabar-Kitarović, kojoj su poručili da je zadnje PISA istraživanje provedeno prije nego što je kurikularna reforma ušla u škole i da preuzima retoriku Milana Bandića, Bačić je poručio kako nije prihvatljivo da njihovi koalicijski partneri tako napadaju HDZ-ovu kandidatkinju.

- Nije mi prihvatljivo da tako napadaju kandidatkinju HDZ-a, to je njihov stil. No, rezultati ovog istraživanja moraju nas zabrinuti i moramo učiniti sve da se situacija u hrvatskom obrazovanju značajno popravi, rekao je Bačić, koji je uvjeren da će reforma pridonijeti podizanju standarda u hrvatskom obrazovanju.

