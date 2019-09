Bacila bebu u kontejner, sad ju želi nazad: Ipak sam mu majka

Rodila sam sama. Spavala sam u dnevnoj sobi kada su počeli trudovi. Bilo je oko šest sati, otišla sam do zahoda i sjela na WC školjku te vidjela da djetetu izlazi glava. Medicinska sam sestra pa sam znala sam odraditi porođaj, rekla je Mirjana G. (33).

Nakon porođaja bebu je stavila u plastičnu vreću i bacila ju u kontejner u blizini zgrade u Beogradu gdje živi. Bebu je u kolovozu u kontejneru pronašao susjed koji je čuo čudne zvukove. Prvo je mislio da je netko bacio mačića u kontejner no kad je otvorio vreću vidio je bebu.

Mirjanu su uhitili i teretili ju za teško ubojstvo u pokušaju. Djevojka je prošla psihičko vještačenje i utvrđeno je da je imala poremećaj izazvan porođajem. Tada je predmet preuzelo drugo tužiteljstvo koje je protiv nje podnijelo optužbu za pokušaj ubojstva djeteta prilikom porođaja za koji može dobiti do pet godina zatvora. U međuvremenu su joj ukinuli pritvor i sad se brani sa slobode. Mirjana kaže i kako je mislila da je rodila mrtvo dijete.

- Oči su mu bile zatvorene i bilo je modro. Bio me je strah da u stanu imam mrtvu bebu i da mi se otac i sin ne probude - rekla je djevojka. Sada tvrdi da za njen zločin “nema opravdanja” i da jednog dana želi da to “dijete ponovo bude uz nju”.

- Ipak sam mu ja majka - kaže Mirjana, piše Kurir.

- Napravila sam nešto najodvratnije u životu i prihvaćam kaznu. Sve se dogodilo u par sekundi. Nakon pola sata sam shvatila što sam napravila to jutro. Nisam ništa htjela reći pred sinom nego sam samo htjela izaći van da vidim što se događa s bebom, ali onda sam odlučila da to napravim kasnije. Kada sam sa sinom krenula u šetnju prošli smo pored kontejnera, pogledala sam, ali nisam ništa vidjela. Vreću sam stavila na vrh, a tada je više nije bilo - ispričala je Mirjana i dodala da je trudnoću krila i to joj je lako polazilo od ruke jer je imala mali trbuh, a njezin otac nije obraćao pažnju na to što se malo udebljala.