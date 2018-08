Bacila izmet na Banske dvore: 'Nije mi žao što sam to učinila'

Novinarka Iva Anzulović u utorak je ispred Banskih dvora bacila kantu punu izmeta, nakon čega su ju policajci priveli u obližnu postaju.

Puštena je pet sati kasnije te se javila putem Facebooka, objasnivši da je već osuđena na deset dana zatvora, uz kušnju na šest mjeseci.

- Al' zbilja - nije do toga kaj sam se zbudila u pet vjutro pa vlakom iz Virovitice došla u Zagreb pa kupila kantu u dućanu i miksala drek štenaca skupljan mjesecima u zahodu restorana. Nije ni do toga kaj sam pet sati bila sa divnim policajcima pa sutkinjom koja mi je presudila 10 dana zatvora ali sa 6 mjeseci kušnje i kaj me oslobodila sudskih troškova. Nije ni do toga kaj cijelog dana nisam niš' popila ni pojela ni na wc otišla i kaj sam čitanija i "veća vijest" od Severine. Jok - napisala je Anzulović.

- Do toga je da me policajci podržavaju i sve kuže, da smo dogovorili sastanke na mjesečnoj bazi kako bih im davala istražene informacije koje imam, do toga je da sam sutkinji rekla kako ne žalim što sam učinila i odrekla se prava na branitelja i na žalbu, stala iza svega što sam učinila kao i objavila, do toga je da me prijatelj došao dočekati pred sud zabrinut' jesam li gladna i odveo me na prvi gablec dana - objasnila je novinarka.