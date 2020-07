Bacili prijatelja u smrt, a onda prijetili rukometašu koji ga je htio spasiti: 'Bili su agresivni'

Tijelo muškarca, koji su u utorak utopio na plažici Križić u Rijeci, na obdukciji je. Na mjestu tragedije bio je mladi rukometaš koji je pomogao izvući utopljenika na obalu

<p>Muškarac je preminuo i tijelo je prevezeno na obdukciju. Sve ostalo, uključujući eventualnu odgovornost pojedinih osoba, istražujemo. Tako je policija potvrdila tragičan događaj na početku sezone kupanja u Rijeci, na plažici Križić, na Pećinama, stotinjak metara od hotela Jadran, u utorak predvečer.</p><p>No, mladi rukometaš <strong>Antonio Vozila</strong>, koji je pomogao nesretnika izvući iz mora, ispričao nam je kako su muškarca prijatelji prisilno bacili u more.</p><p>- Kako to svakodnevno činim, nakon treninga otišao sam na more radi rekuperacije. Dolaskom na malu, stjenovitu plažu uočio sam četvoricu muškaraca i jednu ženu, starih 40-tak godina, i bili su jako pijani. Stajao sam sa strane i najednom uočio kako ista ekipa jednog od prijatelja nasilno vuče prema moru. Primili su ga pod ruke i spuštali po škalama prema vodi. Vidjelo se da se nije htio kupati, no oni su ga bacili u duboko more. Teren je loš i okružen stijenama. Nekoliko sekundi nakon toga čovjek je izronio i kratko zaplivao, no onda sam uočio kako njegovo beživotno tijelo pluta, okrenuto licem prema vodi. Odmah sam skočio u pomoć i krenuo izvlačiti čovjeka na kopno. Pomagali su i ti muškarci, no spašavanje je bilo jako teško jer čovjek nije pokazivao znakove života i bilo ga je teško izvući na kopno jer tu je more duboko, nema plićaka. Kada smo ga izvukli, okrenuli smo ga na bok, nije imao puls, a prijateljica je nazvala Hitnu pomoć i policiju - prepričao je tragično utapanje Antonio.</p><p>Hitna ga je pokušala reanimirati, no nesretniku nije bilo pomoći. Ubrzo je stigla i policija, a dok je spasilac Antonio davao iskaz, razuzdana ekipa dobacivala mu je neprimjerene komentare.</p><p>- Vikali su ‘Mulac, šta glumiš?’ i ‘Nemoj da podivljam pa će gospoda policajci morat pucat po meni’, no policajac mi je rekao da se ne obazirem na njih te da su neki od njih već od prije poznati policiji i imaju podeblji policijski dosje - kaže sportaš Antonio.</p><p>Da se ekipa neprimjereno ponašala, potvrdio je i mladić koji se također našao na plažici:</p><p>- Dok su djelatnici Hitne pokušavali reanimirati čovjeka, ta ekipa je bila dosta agresivna i cijelo vrijeme je vikala na sve oko sebe. Gurali su se i bauljali, a jedan čovjek s vrha škala poručio im je da se smire i da puste ljude da rade svoj posao, no ni to nije puno pomoglo. Situaciju je smirila policija koja ih je u konačnici odvela na ispitivanje - kazao je mladić.</p><p>Od stanara obližnjih zgrada doznajemo kako se nedaleko od navedene plaže, u obližnjoj, staroj, napuštenoj vili, već dugo okupljaju vidno alkoholizirani beskućnici i narkomani.</p><p>- Ma stalno su tu, unutra spavaju, piju... Ne znam ima li to veze s ovom tragedijom jer ovi mi nisu izgledali kao beskućnici, ali plaža je bilo puna praznih boca, od kojih su neke plutale u moru - kažu zabrinuti stanari.</p>