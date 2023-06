Bageri konačno krenuli u uvalu Vruja, sa zemljom će sravniti sedam bespravnih objekata

Pravno mrcvarenje je gotovo, bageri su napokon stigli u Vruju, nekada idiličnu, šumovitu uvalu na Makarskoj rivijeri koja je suludim intervencijama u režiji bespravnog graditelja Stipe Latkovića postala betonski raj. Pokušavao je Latković, vlasnik tvrtke Point, godinama osporiti i zaustaviti odluke Državnog inspektorata, odnosno građevinske inspekcije. Nemilosrdno uništavanje prirodne ljepote trajalo je 20 godina. Latković je unatoč zabranama i zatvaranjima gradilišta nastavljao raditi, koristio se raznim dostupnim manevrima, no konačno je potrošio sve moguće alate.

Sedam nelegalnih objekata koje je 'nasadio' u uvalu devastirajući je do neprepoznatljivosti, pretvorit će se u prašinu. Dolazak bagera u četvrtak ujutro najavio je i glavni državni inspektor, Andrija Mikulić rekavši kako su tijekom godina investitoru izdali oko 370.000 eura kazni, od čega je dio naplaćen, a dio čeka na naplatu o čemu se, dodaje Mikulić, brinu nadležne institucije.



I cijena rušenja nelegalnih građevina je također vrtoglavo visoka.

Kako smo ranije pisali, procijenjena vrijednost radova na uklanjanju objekata je 283.000 eura, ali inspektorat je najnižu ponudu dobio od tvrtke iz Pule koja je rušenje procijenila na 254.283 eura, odnosno 317.854 eura s PDV-om.

Foto: Miroslav Lelas/PIXSELL

Kako su najavili iz inspektorata, bageri će u uvalu stići vijugavom, bespravno napravljenom makadamskom cestom koja vodi od magistrale prema obali, a koja je također u planu za uklanjanje. Osim ceste, bit će srušeni i betonski jacuzzi, betonska obala, lukobran i vodosprema.

Iako je rješenje o rušenju odavno pravomoćno, Latković je pokušavao sve to usporiti jer se njegova tvrtka žalila na javnu nabavu. Državna komisija ga je odbila zaključivši da njegova tvrtka kao bespravni graditelj nema pravni interes. Naime, naveli su mu da je sam trebao ukloniti što je bespravno sagradio, a ne da mu država još plati uklanjanje ako bi kojim slučajem njegova tvrtka prošla kao najbolja na natječaju.

Protiv Latkovića optužnicu je podignulo i Općinsko državno odvjetništvo u Splitu, no sve činjenice koje nesporno dokazuju da je Latković bespravni graditelj nije zaustavilo predsjednika Zorana Milanovića da ga brani što je u javnosti ocijenjeno kao prilično kontroverzan istup. Latković ga je inače, izdašno financirao u kampanji.



- I ovi zavidni koji ga gledaju s balature mrze ga ustvari zato što nešto ima. To rade prvenstveno samo zato. Dakle, ljudi su zavidni. To je čovjek koji se bavi proizvodnjom robe, znate, to je nešto, to je više nego neki paraziti koji ga kritiziraju iz mržnje. Ponosan sam na čovjeka koji ima 82 godine, koji nikad nije bio priveden, nikad nije zakonski odgovarao. Ljudi su zavidni, a on, ako je kriv, odgovarat će, to je star čovjek – zborio je Milanović u jeku prosvjeda protiv najbizarnije bespravne trakavice u državi.