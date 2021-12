91 posto svih kaznenih prijava za korupciju, koje je DORH imao u 2020, je odbačeno. Tu je i slučaj Borg, sljedeće godine u toj statistici će vrlo vjerojatno biti i "Veliki Agrokor." Istovremeno, za borbu protiv korupcije vi izdvajate cijelih 2000 kuna više za implementaciju Nacionalnog plana nego prošle godine pa smo sad na 16.000 kuna, jeej, poručila je premijeru Andreju Plenkoviću zastupnica Zeleno-lijevog bloka Sandra Benčić govoreći o prijedlogu Državnog proračuna za iduću godinu.

Naglasila je kako nema značajnijeg povećanja niti na drugim pozicijama proračuna za DORH i pravosuđe općenito.

'Nulta je tolerancija na korupciju'

- Ja mislim da se nadležne institucije uz punu potporu i Vlade i Sabora intenzivno bore protiv korupcije u našem mandatu. Intenzivno se bore. Na njih nitko ne utječe, ne kontrolira ih, ne nalaže im koga da gone, a koga ne, ne šapću nekima kakva imaju saznanja kroz nevjerojatna kaznena djela o tome tko je pod tajnim izvidima. Toga nema - poručio je dodavši kako već sama ta činjenica, kao i predmeti kojima smo svjedočili posljednje vrijeme, govore kakav je karakter borbe protiv korupcije.

- Nulta je tolerancija na korupciju. To je ono što mi radimo, ta se postignuća vide. To što ste se vi podijelili pa će ovi slobodari govoriti o diktatorima (Mostovci, op.a), a vi ćete lupati kao gospođa Ahmetović, potpuno neargumentirano, o temi korupcije, lopovluka, ne bi li nam lijepili etikete do idućih izbora, možete, ali više od devet posto rasta, investicijski kreditni rejting, 25 milijardi eura... - poručio je.

Nezavisna Karolina Vidović Krišto poručila mu je kako svojim utjecajem na pravosuđe ne dopušta utvrđivanje razmjera imovine i prihoda putem kojeg bi proračun uprihodio milijarde.

- Zašto ne dopuštate Poreznoj upravi da utvrdi razmjer imovine i prihoda sucu Miroslavu Šeparoviću, inspektoru Andriji Mikuliću, Ivici Todoriću, Božidaru Kalmeti, Vladimiru Šeksu, Slavku Liniću...? Nama se raspada zdravstveni sustav jer nedostaje novca u proračunu, a razlog tome je neviđena krađa javnih dobara i vašeg blokiranja pravosuđa - rekla je.

Tvrdnju da je blokator pravosuđa, premijer je, dakako, odbacio.

'Toliko dobro blokiram pravosuđe da pet tjedana prije izbora izleti slučaj Rimac...'

- Toliko blokiram pravosuđe da nam je predsjednik Vijeća u predmetu FIMI media SDP-ov zamjenik ministra pravosuđa iz Račanove vlade Ranko Marijan i, puf, toliko sam dobro blokirao da je potvrdio presudu. Toliko dobro blokiram pravosuđe i DORH da, hops, pet tjedana prije parlamentarnih izbora izleti slučaj Rimac. Toliko dobro blokiram pravosuđe da je praktički kroz medijsko-politički pritisak takav da svako malo moramo govoriti o nekome iz HDZ-a. To je ta šapa na pravosuđe. Ta vrsta neistine i demagogije može proći samo nekome tko vas sluša i misli da govorite istinu - rekao je dodavši kako je takvih jako malo.

'Ponašate se kao Sanader prije odlaska s vlasti'

Vidović Krišto se javila za povredu Poslovnika jer premijer nije odgovorio na pitanje čime, istaknula je, vrijeđa narod koji bira zastupnike u Saboru.

- Dosta se ponašate kao Sanader prije odlaska s vlasti. Moram vam reći da bahatost nije nikakvo umijeće niti je pristojno, a od vas je očito odraz vašeg paničnog straha od razotkrivanja vaše korupcije i vašeg blokiranja pravosuđa - poručila mu je.

Suverenist Željko Sačić također je kritizirao smanjenje izdvajanja za rad DORH-a sa 68 na 50 milijuna kuna naglasivši kako DORH i USKOK vape za podrškom u financijskom i kadrovskom smislu.

- Što se tiče političke volje za borbom protiv korupcije, ne znam kako više, da na trepavicama valjda stojimo da objasnimo da živimo u vremenu kada nema nikakvih upliva izvršne vlasti na rad DORH-a, USKOK-a, bilo kojeg tijela progona. Napravili smo velike iskorake i ulaganja kao preduvjet nekih reformskih zakona koja će biti u Saboru i ona su enormna upravo u infrastrukturu pravosudnog sustava - rekao je Plenković.