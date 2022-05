Bahtijarević nakon više od 29 godina odlazi iz Klaićeve, svoju karijeru nastavit će u UEFA-i

Doktor Zoran Bahtijarević nakon više od 29 godina odlazi iz bolnice u Klaićevoj. Novi posao čeka ga u UEFA-i. Od Klaićeve se oprostio u objavi na Facebooku.

- Jučer je bio moj zadnji radni dan u Klaićevoj, 29 godina i sedam mjeseci, kaže LinkedIn. Nema se tu što puno reći. Radio sam kako sam najbolje znao. Nastojao sam činiti dobro. Ako sam griješio (a jesam!), nastojao sam iskreno popraviti pogreške. I ne ponavljati ih - napisao je.

Dodao je kako je puno puta čuo izraz da je "pomicao granice", te poručio: "Ja sam samo slijedio Malog Princa i galeba Jonathana Livingstona".

- Gledao srcem. Usuđivao se letjeti neistraženim visinama. I bio gluha žabica. I pri tom imao sreće. Sreće, da sam imao obitelj koja me podržava i potiče, pa i onda kada to nisam zaslužio. Koja me znala učiniti boljim čovjekom i od koje sam puno učio. I bez koje ama baš ničega ne bi bilo. Pa i sada, u ovoj odluci, moje tri cure stoje uz mene. I podnose moju tišinu i tugu danas. I na onaj svoj predivni, nenametljivi i tihi način daju mi znake da me razumiju. I čuvaju - poručio je.

Bahtijarević je napisao i kako je u Klaićevoj našao "drugu obitelj".

- Volim vas, dragi moji Klaićevci. Sve, bez iznimke! I uvijek ću vas voljeti. Svi ste vi moji, zauvijek. Gdje god bio - poručio je.

Na kraju objave poručio je da ne odlazi u mirovinu, već da mu je UEFA ponudila da kao glavni medicinski časnik počne raditi stalan posao i bude voditelj njihove medicinske službe.

- Ogromno priznanje i veliki poticaj za liječnika iz jedne malene Hrvatske. Pa ću to do kraja godine činiti kao do sada, uz puno putovanja, a od siječnja ću, kako stvari stoje, svoj dom potražiti na obalama ženevskog jezera - poručio je.

Najčitaniji članci