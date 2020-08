Hrvatski će klubovi u Europi igrati na neutralnom terenu?!

Dinamo i Hajduk su nositelji, Osijek nije, a u utorak će Rijeka i Lokomotiva doznati svoje suparnike u Europskoj ligi. No, razbuktala korona kvari planove...

<p>Nema pravila otkazuje li se utakmica ako je zaražen jedan igrač, njih pet ili deset. Ključna je procjena kako se klub ponaša, nose li maske, drže li fizičku distancu... A naši se klubovi ponašaju odgovorno.</p><p>Objasnio nam je to liječnik hrvatske reprezentacije i član Uefine liječničke komisije <strong>dr. Zoran Bahtijarević</strong> nakon što se dio navijača pitao kako su se u HNL-u igrale utakmice iako su igrači zaraženi.</p><p>- Moja iskustva, a bio sam uključen u eurokupove ovoga ljeta, je da se gleda cjelokupna slika. Ako se klub ponaša odgovorno, nacionalne vlasti neće tjerati sve u izolaciju. Bilo je slučajeva da se utakmica odgađa zbog jednog zaraženog, ali i da igra klub čijih je više igrača završilo u izolaciji jer su zaraženi. Sve ovisi o procjeni nacionalne vlasti. A da se HNS i naši klubovi ponašaju odgovorno potvrđuje činjenica da je, u odnosu na ukupan broj zaraženih ljudi u Hrvatskoj, u nogometu moglo biti puno više pozitivnih na korona virus. </p><p>Uefa je dala naputak da se može igrati dok god klub na raspolaganju ima 13 igrača i jednoga golmana s liste prijavljenih igrača. U HNL-u se igra redovito, bez obzira na po jednog (Hajduk, Rijeka, Istra, ranije Dinamo) ili petoricu zaraženih igrača (Lokomotiva). Zaraženog pošalju u izolaciju, ostali na teren!</p><p>Nedjelju su "korona free" dočekali samo Osijek, Gorica i Slaven Belupo, u svim ostalim klubovima ima ili je bilo zaraženih. Kao i u HNS-u: pozitivni su izbornik mladih <a href="https://www.24sata.hr/sport/izbornik-biscan-i-dio-stozera-pozitivni-su-na-korona-virus-zarazen-je-i-nogometas-rijeke-713464">Igor Bišćan</a> i jedan njegov pomoćnik, kao i glasnogovornik Tomislav Pacak.</p><p>Danas je ždrijeb pretkola Lige prvaka i Europske lige. Natjecanja iz kojih je Uefa izbacivala klubove zbog zaraženih igrača, iako su oni, tvrde, prije polaska na utakmicu bili negativni na korona virus. Kako je to moguće? Može li se to dogoditi i našim klubovima?</p><p>- Uefa je sklopila ugovor s tvrtkom Synlab, koja je jedina preko svojih partnera uspjela u svih 55 država omogućiti provođenje testova koje je odobrio Uefin Protocol Advisory Panel, a svojom kvalitetom, osjetljivošću i specifičnošću zadovoljavaju stroge kriterije. Iako je u državama to bilo nekima otežano. A do slučajeva razilaženja nalaza došlo je samo u počecima, i ta baš zato što zbog kratkog roka nije bilo moguće provesti taj standardiziran test. Sad se on provodi svugdje jer Uefa stalno ističe ravnopravnost i jednakost - objasnio je Bahtijarević.</p><p>Dakle, našoj se reprezentaciji ili klubovima teško može dogoditi ono što su neki u prvim pretkolima iskusili: testiraš se doma, negativan si, sletiš na utakmicu - pozitivan!? I to pola momčadi. Šanse su jako male, ali postoje, i zato dr. Bahtijarević naglašava nužnost odgovornog ponašanja.</p><p>Osam europskih država uvelo je obvezna testiranja po ulasku, ona su nevezana uz Uefu, ali obvezujuća.</p><p>- U cijeloj priči zadnju riječ imaju nacionalne vlasti, a ne Uefa niti savezi.</p><p>Hrvatska je u sve više država na crvenoj listi (Austrija, Cipar, Danska, Estonija, Finska, Island, Italija, Latvija, Litva, Norveška, Slovenija, Velika Britanija, Slovačka, Poljska, a za Belgiju i Njemačku u crvenom je samo Split), što kod nekih znači obveznu samoizolaciju za putnike iz Hrvatske. A to znači da, ako naš klub izvuče klub iz jedne od tih država, igralo bi se na neutralnom terenu. Što mora omogućiti domaćin, inače gubi utakmicu 0-3 bez borbe.</p><p>- Ali isto tako sve više zemalja, poput Italije i Velike Britanije, uvelo je da su sportaši i njihovi organizirani i kontrolirani dolasci na utakmice iznimke od toga. Zasad se većina utakmica eurokupova odigrala normalno, ali dogodit će se i utakmice na neutralnom terenu prije ili kasnije. Ako se epidemiološka siuacija pogorša, moguće je i da se opet organiziraju turniri - priča dr. Bahtijarević.</p><p>Zato će pet hrvatskih klubova u ponedjeljak i utorak prateći ždrijeb više nego prije gledati i koju će im destinaciju dodijeliti kuglice. Danas je ždrijeb 3. pretkola Lige prvaka, Dinamo je nositelj, igra se jedna utakmica i ako "plavi" pobijede, opet će osigurati europski Božić. A ako izgube, idu u playoff Europske lige.</p><p>Pet je mogućih suparnika: norveški Molde, danski Midtjylland, mađarski Ferencvaros, ciparska Omonia i bjeloruski Dinamo Brest. Od tih pet država, Hrvatska je na crvenoj listi čak za tri!</p><p>A suparnike u 2. pretkolu Europske lige doznat će Hajduk i Osijek. Također se igra jedna utakmica, Splićani su nositelji i mogu na albanski Kukesi, ljubljansku Olimpiju i makedonsku Renovu. Od te tri države, Slovenci su nas stavili u crveno.</p><p>Osijek, pak, može izvući austrijski Hartberg, švicarski Basel ili češki Jablonec. Također je jedna od te tri države Hrvatsku stavila na crvenu listu. U utorak se, pak, izvlače parovi 3. pretkola EL, gdje su Rijeka i Lokomotiva.</p><p>- Veći će izazov biti reprezentacija, gdje igrači dolaze iz cijele Europe i ta grupa igrača nije tako homogena kao što je u klubu. Testirali smo ih 72 sata prije dolaska na račun HNS-a, pa tri dana prije utakmice i dan prije utakmice na račun Uefe - objašnjava dr. Bahtijarević i dodaje:</p><p>- Sad ćemo dva testiranja obaviti kod nas i dva u inozemstvu, dok će nas u studenom, zbog takvog rasporeda utakmica, čekati tri testa u inozemstvu. Ali igrači ne idu nikamo, zdravstveni djelatnici dolaze po briseve o hotel ili gdje se već dogovore.</p><p><strong>Zlatko Dalić</strong> i njegov stožer negativni su i čekaju današnje okupljanje reprezentacije, na koje svaki igrač mora donijeti potvrdu da je negativan na virus, ne stariju od 72 sata. </p><p>Dr. Bahtijarević htio je naglasiti još jednu činjenicu:</p><p>- Postoji pogrešna percepcija da su osobe koje se testiraju i negativne su, sigurne od virusa. Test služi da zaštitimo druge od sebe, a sebe možemo zaštititi jedino odgovornim ponašanjem.</p>