Val dobrote širi se Hrvatskom. Nakon niza humanitarnih akcija za liječenje djevojčice Kiare Goršić (6) iz Šibenika, tim putem kreću i bajkeri. Organiziraju humanitarnu moto vožnju 23. listopada. Tog dana plan je da motociklisti iz sjevernog dijela Hrvatske organizirano krenu put Šibenika, gdje će se susresti s kolegama iz Dalmacije.

- Svi koji nam se žele priključiti su dobrodošli. Vrijeme je da opet pokažemo veliko srce i pomognemo, pogotovo onima koji se ne mogu sami boriti, a to su djeca - apelirao je Siniša Škrnički iz moto kluba Zeleni vitezovi na kolege.

Po dolasku u Šibenik plan im je vožnja od mosta do plaže Rezalište u Brodarici. Prema dosadašnjem odazivu, tom rutom prodefilirat će najmanje stotinjak bajkera. Spomenuti most je mjesto okupljanja, a tamo će se moći dati i donacije. Bajkeri već uplaćuju novac za Kiaru na račun spomenutog moto kluba, koji će s ostalim prilozima biti predan roditeljima djevojčice. Za sada se na humanitarnu moto vožnju odazvalo pet klubova, a do polaska Škrnički očekuje da će ih biti i više.

Podsjetimo, malena Kiara boluje od zloćudnog tumora na mozga, a njezina šansa za život je liječenje u Americi. Ondje djecu sa zloćudnim tumorom na mozgu pokušavaju liječiti eksperimentalnim lijekovima oralne primjene koji su već pokazali učinak. Kiarin otac Valentino Goršić još ne zna koliko će točno liječenje stajati. Komunicirano mu je da ono može iznositi od dva do pet milijuna dolara, odnosno između 13 i 32,5 milijuna kuna.

- Do sada je prikupljeno gotovo tri milijuna kuna i još toliko trebalo bi stići od zaklade ‘Mila za sve’. Zahvalni smo svima na svakoj kuni koju su izdvojili za našu djevojčicu - rekao je Kiarin otac.

Muči ga što još ne zna koliko bi liječenje njihove malene djevojčice u konačnici moglo stajati.

- Između dva i pet milijuna je golema razlika. Ako će liječenje stajati dva milijuna dolara, onda smo već prikupili polovicu potrebnog iznosa. Nadam se da će biti tako. U suprotnom smo daleko od potrebnog iznosa - navodi Kiarin otac.

Kako god bilo, borba se nastavlja. Obitelj čeka da se otvori humanitarni račun na koji bi se skupljale donacije ljudi.

- Za dijete se ne možeš prestati boriti - navodi Valentino Goršić.

Malenoj Kiari teška bolest dijagnosticirana je tijekom ljeta. Do tada je djevojčica bila potpuno zdrava. Liječnici u Hrvatskoj propisali su terapiju zračenjem. No to može samo usporiti razvoj bolesti do šest mjeseci. Roditelji jedino što žele jest dobiti priliku za borbu i ništa drugo.