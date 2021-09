Dok jedni konkuriraju za obrazovanje, hrabra Kiara Goršić (6) iz Šibenika aplicira na četiri kliničke studije u Americi koji bi joj mogle produžiti život. Ondje djecu sa zloćudnim rakom na mozgu pokušavaju liječiti eksperimentalnim lijekovima oralne primjene koji su već pokazali učinak.

- Još smo u Zagrebu i čekamo plan za kemoterapiju. U međuvremenu joj pokušavamo uljepšati dane. Upravo je vodimo u restoran no ona vam uvijek isto naruči i to su joj omiljeni ćevapi. Naravno, zbog bolesti smo joj prilagodili prehranu, pije razne čajeve no moramo tu i tamo popustiti jer je ipak dijete. Obožava bojanke, a to sve dobije u jednom od naših poznatih restorana - rekao nam je otac Valentino koji je sa suprugom Mateom isplanirao kako će Kiari i njezinoj seki olakšati u Zagrebu dane do povratka kući, a onda, nadaju se, i na liječenje u Ameriku.

- Idemo danas i u kazalište na Crvenkapicu i to će joj biti dosta za jedan dan jer se ne smije ni iscrpljivati - dodaje tata Valentino. Malenoj lavici Kiari doslovce predstoji životna borba. Prije mjesec i pol dana otkrili su joj zloćudni rak na mozgu, tešku dijagnozu kakvu godišnje u Hrvatskoj od 800.000 djece dobije jedno ili dvoje. U Hrvatskoj nema lijeka niti načina da se bori s ovom opakom bolesti osim kemoterapijama.

- Naš ugledni onkolog dr. Filip Jadrijević Cvrlje iz Dječje bolnice Klaićeve radi sve kako bi joj pomogao. Upoznao nas je sa svim mogućnostima gdje smo se mi odlučili da želimo pokušati Kiari pomoći eksperimentalnim lijekovima kojim, na žalost, za sada ima samo u Americi te ih daju malim pacijentima s dijagnozom kakvu ima naša malena. To su lijekovi poput ONC201, a sada već rade i na ONC206. Sama pomisao da ima nade je nešto zbog čega ćemo sve dati i napraviti da naša Kiara bude dobro - dodao je Valentino.

Riječ je o terapiji koja sa svime što je u nju uključeno stajat će do pet milijuna dolara.

- To su basnoslovne cifre osobito za nas u Hrvatskoj. Sami taj novac nikada nećemo moći skupiti - kaže Valentino. Niti jedan roditelj ne želi se naći u poziciji da na ovaj način za svoje dijete treba moliti pomoć, ali nemaju drugog izbora. Pojasnili su kako su odlučili račun otvoriti preko Crvenoga križa jer je to već registrirano društvo i put do humanitarne akcije je najbrži, a Kiari vrijeme igra itekakvu ulogu.

Svi koji mogu i žele pomoći mogu to napraviti uplatama na:

Svrha plaćanja: ‘Pomoć za Kiaru’,

Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Crvenog križa Šibenik

IBAN: HR7823900011500216860,

Model: HR 02

Poziv na broj: OIB uplatitelja

Za uplate iz inozemstva: BIC (SWIFT) CODE: HPBZHR2X.