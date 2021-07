Stogodišnja Margaret Bradshaw tek je počela polagati pravo na državnu mirovinu nakon desetljeća ne shvaćajući da je imala pravo - ali propustila je 75.000 funti, odnosno oko 660.000 kuna.

Britanka je živjela i radila izvan Velike Britanije gotovo čitav svoj život, pa u početku nije imala pravo na državnu mirovinu kad se vratila u domovinu 1990. godine. No, nije znala da je imala pravo na mirovinu nakon svog 80. rođendana kojeg je proslavila 2001. godine.

Njezina kći Helen Cunningham (78) je, nakon što je pročitala članak o ljudima koji ne traže mirovinu, počela istraživati je li i njena majka među njima. Otkrila je da udovica Margaret, koja ima demenciju i živi u domu od 80. rođendana ima pravo na 725 kuna tjedno.

Zatražila je pomoć od bivšeg ministra mirovina Sir Stevea Webba i napokon počela primati isplate mirovina prije dva tjedna, no neće dobiti 659.493 kuna koje je propustila.

- Pročitala sam članak o tome kako tisuće ljudi starijih od 80 godina ne zahtijeva mirovinu, pa sam se zapitala da li je među njima i moja majka - rekla je umirovljena Helen. Od 30. lipnja Margaret je napokon počela dobivati ​​tjednu mirovinu.

- Drago mi je što to majka sada ima penziju, ali nije joj trebalo da dođe do stote da bi saznala za to - rekla je Helen