Baka (85) provela noć u cisterni punoj vode: Spasili je HGSS-ovci

Način na koji je tamo dospjela, ostao je nepoznanica. No, simpatičnoj baki želimo brz oporavak, napisali su iz HGSS-a

<p>U subotu je Hrvatska gorska služba spašavanja izvjestila o akciji spašavanja bake (85) iz Pregrade na krajnje neobičnom mjestu - u rezervoaru za kišnicu nedaleko od bakinog doma. No, kažu da nije poznato kako je tamo dospjela, već je bitno da je baka pronađena živa i neozlijeđena. </p><p>Naime, u petak je policijska postaja u Pregradi dobila dojavu o nestanku 85-godišnje staricu, no policajci ju nisu uspjeli naći pa su u pomoć morali pozvati HGSS-ovu stanicu Zlatar Bistrica. </p><p>Spasioci su odmah počeli pretraživati okolno područje da bi nedugo zatim pronašli nesretnu staricu 350 metara dalje od njezinog doma. Srećom, baka iz pregrade pronađena je neozlijeđena, no pothlađena jer je cijelu noć provela u cisterni punoj vode. </p><p>- Osoba je pronađena živa, neozlijeđena, ali jako pothlađena nakon noći provedene u cisterni punoj vode. Nakon izvlačenja je utopljena i predana hitnoj medicinskoj pomoći. Način na koji je osoba dospjela u cisternu ostao je nepoznanica. Simpatičnoj baki želimo brz oporavak - napisali su na <a href="http://www.gss.hr/novosti/pronalazak-nestale-osobe-u-gornjoj-plemenscini/">stranicama </a>HGSS-a. </p>