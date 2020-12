Dva tjedna nisam mogla do sinova, unučadi i nevjesta. Ma nisam tad razmišljala o sebi, a ne razmišljam ni danas. Što će ti život ako tvojoj djeci nije dobro?! Teški su mi bili ti dani i tjedni, blagdani pred nama, a ja ne mogu do svoje djece. Sad je, hvala Bogu, sve dobro, opet smo zajedno. Ispričala nam je to Novenka Pervan (68) iz Kokorića kraj Vrgorca.

POGLEDAJTE VIDEO: Razdvojila ih poplava pa korona

Njena je obitelj proteklih dana zbog poplave i korone bila razdvojena, sad su konačno na okupu. Novenka i suprug Milivoj nakon poplave su ostali u staroj kući, a sinovi, njihove supruge i djeca u novoj kući.

Novenka ih nije mogla vidjeti jer su sinovi dobili koronu. Tih je dana Novenka po desetke puta u jednom danu dolazila do pod balkon nove kuće samo da ih vidi. Dovoljno joj je bilo da joj unučad i sinovi mahnu ili izađu na prozor svoje katnice.

- Bože moj, teško je. Vidiš ih, znaš da ih je ova nesretna korona oborila, a ti im ne možeš pomoći - kaže Novenka dok ne skida pogleda sa sina Roberta. Dok je imao koronu, glavobolja i visoka temperatura mučile su ga danima.

- Ma dobro je, hajde, nemoj se sad opet vraćati na one dane. Je, bilo je dosta teško. Selo ti poplavljeno, kuće pod vodom, a ja ne mogu pomoći ni sebi ni susjedima. Svi smo mi prijatelji, rodbina, navikli smo jedni drugima pomagati u nevolji, a ja pod koronom, visoka temperatura me obara. Bilo je trenutaka kad ni glavu nisam mogao podignuti s kušina, a voda na sve strane. Ali vidite, sad je sve iza nas. Ne ponovilo se – kaže Robert.

Pervani su se zajedno prvi put okupili za Božić, a sad se raduju zajedničkom dočeku Nove godine. Najmlađi već smišljaju kako proslaviti dolazak 2021. Doduše, nema druženja, nema organiziranih proslava.

- Ma zabavit ćemo se mi - uz smiješak dodaju unuci Karla, Lovre i Luka.

Njihovi prijatelji već ih čekaju vani. Nestrpljivi su. A stariji ukućani uz doček Nove imaju dodatni razlog za veselje. Novenki je rođendan baš na Novu godinu, a sinu je dan poslije Nove godine.

- Rodila sam se prije 68 godina na Novu godinu, zato mi je pokojni otac i dao pomalo neobično ime Novenka - uz smiješak nam govori. Njen Robert dodaje kako su mu, kad bi u školi tražio neku potvrdu, uvijek pogrešno pisali mamino ime kao Nevenka. Dok odlazimo iz njihove kuće, Novenka nam kaže kako je u mislima s ljudima u Petrinji, Sisku i Glini.

- I iz vrgoračkoga kraj kreće pomoć. Jadni ljudi, Bože, budi im u pomoći - tiho kaže dok se pozdravljamo