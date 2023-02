Baka Kaja primila je obitelj koja je zapela u snijegu s bebom, a Boris i sin noćili u prihvatilištu

Foto:

MNOGO DOBRIH LJUDI Snježna mećava, bura, zatvorene ceste i stotine zaustavljenih na putu do kuće iz i prema Dalmaciji slika je Hrvatske u nedjelju i ponedjeljka do podne no i u elementarnoj nepogodi Hrvati sklapaju prijateljstva

Zvala me kćer i pitala: “Mama, možeš li primiti obitelj s dvoje male djece iz Zagreba koji su zapeli u ovom snijegu”. Rekla sam samo ih pošalji. Jako sam slaba na djecu, a ljudima se mora pomoći. Ispričala nam je Kaja (68) iz Gračaca. Žena velikog srca je u nedjelju primila u svoj dom obitelj koju je prvi puta vidjela u životu. Snježna mećava i bura odcijepila je Dalmaciju od ostatka zemlje, a stotine vozača satima su čekale na cestama oko Gračaca da se probiju do odmarališta ili prihvatilišta. Među njima je bila i obitelj iz Zagreba kojoj je utočište ponudila Kaja. Doslovce im je dala svoj krevet da odmore.