Baka Ljuba (88): Hvala vam, sad imam i stroj protiv puhova

Dobro je, bolje je. Imam svjetlo, novu peć, toplije je, da sam barem 20 godina mlađa i zdravija. Još samo da počne djelovati i aparat za tjeranje puhova. Čujem ih kad dreknu. Ko konji otkidaju daske, nagrizaju sve što stignu, no od njih ne mogu živjeti.

[video: 1204021 / ]

Govori nam to baka Ljuba Obradović (88) iz Donjeg Klasnića kraj Gline pokazujući nam na ultrazvučni uređaj za tjeranje glodavaca postavljen na zid kuhinjice koji su u nedjelju nakon ugradnje solarnog panela i utičnica postavili dobri ljudi okupljeni u Facebook stranici “Ljudi za ljude” koju, među ostalima, vodi i dogradonačelnica Gline Branka Bakšić Mitić. Podsjetimo, oni su baki Ljubi prošlog tjedna osigurali struju u kući, doniran im je solarni panel i baka je nakon 58 godina dobila struju.

Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

- Lakše je, ne moram stalno nositi bateriju i paliti petrolejku - govori Ljuba koja živi sama u trošnoj drvenoj kućici bez struje i vode. Desetak ljudi okupljenih oko grupe “Ljudi za ljude” u nedjelju su u Ljubinoj kuhinjici u kojoj boravi uređivali zidove, ugradili novu peć na drva i uređaj za tjeranje glodavaca koje su im donirali dobri ljudi.

- Na zidove kuhinje u kojoj Ljuba boravi i na vanjski WC postavili su izolaciju mirenalnom vunom i knauf ploče. Aparat za puhove smo uključili, ali donator nam je rekao da on počne djelovati i tjerati puhove tek nakon dva do tri tjedna. Ako ne bude djelovao, imamo još jedan, pa ćemo to pokušati riješiti jer je to baki Ljubi sad najgori problem. Ustrašena je i od njih je već oboljela na živce - govori nam Branka Bakšić Mitić. Ljubu obilaze i susjedi, koji joj pomažu donijeti drva, hranu i vodu, supruga pokojnog nećaka te volonteri Crvenog križa.

Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

- Patim se od djetinjstva, ostala sam bez svega svoga roda. Najteže je biti sam, no ovi konji me noću izluđuju - zaključuje Ljuba. Inače se na podu kuhinje nalazi zemljani pod, no Ljuba ustraje na tome da joj ne treba više ništa.