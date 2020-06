Baki (95) HRT je blokirao račun zbog duga iz 2011. godine...

ODGOVOR HRT-a: Slali smo opomene prije pokretanje ovrhe, ali dug nije podmiren. Ovrha je krajnja mjera, kažu s HRT-a o pokretanju ovrhe i blokiranju računa ženi koja nema ni mirovinu ni primanja

<p>Susjeda je u domu umirovljenika i odjavila je televizijski prijemnik. Dobila je potvrdu da od 1. veljače ne mora plaćati pristojbu, ali nisu joj rekli za dug, priča Slavonka koja brine o 95-godišnjakinji čija je obitelj u inozemstvu.</p><p>- Prije nekoliko dana blokirali su joj račun. U Fini je njezina obitelj saznala da se radi o dugu za tv pristojbu. Obitelj kaže da su bili dužni 2011. i to podmirili. Potom su otvorili trajni nalog i redovito plaćali. Nije im jasno zašto ih nisu upozorili na eventualno dugovanje, nego su samo blokirali račun ženi koja nema mirovinu niti primanja. Zašto uplata nije evidentirana i zašto je tek nakon devet godina pokrenuta prisilna naplata - kaže žena koja brine o baki.</p><h2>HRT: Slali smo opomene</h2><p>Iz HRT-a kažu kako je starica prijavljena kao obveznik mjesečne tv pristojbe 2. veljače 2010. Dodaju da su 7. siječnja 2020. zaprimili zahtjev za odjavu prijemnika kao i izjavu iz doma za starije o tome da je obveznica trajno smještena kod njih.</p><p>- HRT je uredno postupio po zaprimljenom Zahtjevu i odjavio prijemnik. Odjava obveze plaćanja mjesečne pristojbe vrijedi s prvim sljedećim mjesecom od datuma zaprimanja pravovaljane dokumentacije. Napominjemo kako uz zahtjev za odjavu nije dostavljen nikakav upit o dugovanjima, nego samo dokumenti za odjavu. Da je dostavljen i upit o dugovanjima do dana odjave, HRT bi dostavio odgovor. Kako obveznica nije redovno podmirivala račune mjesečne pristojbe, nastala su dugovanja za koja je HRT pokrenuo ovršne postupke - odgovaraju iz HRT-a.</p><p>- HRT je prije pokretanja ovrhe opomenama pozivao obveznicu na plaćanje zaostalih dugovanja. Ovrha je krajnja instanca te HRT prije pokretanja uvijek upozorava na podmirenje duga. Protiv obveznice su pokrenute ovrhe za razdoblje od travnja 2010. do prosinca 2011. a do sada je s računa ovršenice skinuto 396,17 kuna po ovrsi - navode iz HRT-a.</p><p><strong>Igor Vujović</strong> iz društva Potrošač kaže kako je iznenađen da to rade gospođi u tim godinama, ali da zakonski HRT nije dužan provjeravati korisnika.</p><p>- Kad nastupi blokada nema razgovora o zastari. Gospođa se nije mogla pozvati na zastaru zato što sve odrađeno automatizmom, a s obzirom na godine nije mogla niti dati prigovor na ovrhu. Za to smo krivi svi koji nemamo razumijevanja za ugrožene, u ovom slučaju starije potrošače - kaže <strong>Vujović</strong>.</p>