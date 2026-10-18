Balističke rakete padaju po Kijevu. Odjekuju eksplozije

Više eksplozija odjeknulo je Kijevom u večernjim satima u nedjelju nakon što je ruska vojska lansirala balističke rakete na ukrajinsku metropolu, piše Kyiv Independent.

BREAKING: Explosions were heard in Kyiv after at least 8 ballistic missiles targeted the city. Russia attacked the energy infrastructure. https://t.co/3zvdcnrq8U — World Source News (@Worldsource24) October 18, 2026

Stanovnici su imali vrlo malo vremena za upozorenje prije nego što su rakete pogodile grad. Upozorenja na mobilnim telefonima oglasila su se svega nekoliko trenutaka prije detonacija, dok su ulične sirene počele „zavijati tijekom eksplozija”, izvijestila je glavna urednica Olga Rudenko. Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko objavio je da je u napadu pogođena zdravstvena ustanova u četvrti Desnjanski. Još jedna zgrada pogođena je u četvrti Dnjiprovskij.

Na mjesta napada upućene su hitne službe, priopćio je gradonačelnik. Zasad nema informacija o razmjerima materijalne štete ni o mogućim žrtvama.

Iznenadni napad balističkim raketama dogodio se samo nekoliko sati nakon što je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio da su Sjedinjene Američke Države ponovno počele dijeliti s Ukrajinom obavještajne podatke o ruskim lansiranjima raketa.