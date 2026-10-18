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NOVI NOĆNI NAPAD

Balističke rakete padaju po Kijevu. Odjekuju eksplozije

Piše Filip Sulimanec,
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Balističke rakete padaju po Kijevu. Odjekuju eksplozije
Foto: X/Screenshoot
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Stanovnici su imali vrlo malo vremena za upozorenje prije nego što su rakete pogodile grad.

Više eksplozija odjeknulo je Kijevom u večernjim satima u nedjelju nakon što je ruska vojska lansirala balističke rakete na ukrajinsku metropolu, piše Kyiv Independent.

Stanovnici su imali vrlo malo vremena za upozorenje prije nego što su rakete pogodile grad. Upozorenja na mobilnim telefonima oglasila su se svega nekoliko trenutaka prije detonacija, dok su ulične sirene počele „zavijati tijekom eksplozija”, izvijestila je glavna urednica Olga Rudenko. Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko objavio je da je u napadu pogođena zdravstvena ustanova u četvrti Desnjanski. Još jedna zgrada pogođena je u četvrti Dnjiprovskij.

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Na mjesta napada upućene su hitne službe, priopćio je gradonačelnik. Zasad nema informacija o razmjerima materijalne štete ni o mogućim žrtvama.

Iznenadni napad balističkim raketama dogodio se samo nekoliko sati nakon što je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio da su Sjedinjene Američke Države ponovno počele dijeliti s Ukrajinom obavještajne podatke o ruskim lansiranjima raketa.

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