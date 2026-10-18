Zelenski: Izgubit ćemo rat ako SAD promijeni stranu

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij rekao je u nedjelju da će njegova zemlja izgubiti obrambeni rat protiv Rusije koja je izvršila invaziju na nju u veljači 2022. godine ako Sjedinjene Države promijene stranu i podrže Moskvu.

„Ako Sjedinjene Države stanu na stranu Rusije, naravno da se nećemo održati", rekao je Zelenskij u emisiji "Meet the Press" na televiziji NBC. Povlačenje postojeće američke podrške Kijevu bila bi "povijesna greška i velika tragedija", rekao je.

Američki predsjednik Donald Trump ovaj tjedan je obustavio nove sankcije prema Rusiji koje je Kongres odobrio te je najavio sporazum o dizelu s Kremljom za koji većina ekonomista tvrdi da neće pomoći smanjiti američke cijene nafte.

Zelenskij se požalio na nedavna američka ograničenja po pitanju ukrajinskih ratnih napora protiv Rusije. U prvom pogledu, ograničeno je korištenje satelitske mreže Starlink, rekao je te dodao da takvo djelovanje daje Putinu više podrške.

Ograničavanje dosega ukrajinskih protunapada vidio je kao namjerno, kao "poruku" američke vlade.

Američka vlada sada ponovno dijeli obavještajne podatke s Ukrajinom, rekao je Zelenskij, dodavši da je "to bilo u blokadi neko vrijeme". Ključni podaci o balističkim projektilima su bili blokirani, što je za Ukrajinu ključno, jer "samo SAD ima te jedinstvene obavještajne podatke koje nismo dobili tijekom balističkih napada tijekom tri dana". Sada to funkcionira, rekao je.

Američki državni tajnik Marco Rubio ovaj je vikend ponovno odbacio optužbe da je namjerno ograničen rad satelitskog interneta.

"Nitko u Bijeloj kući nije naredio nikome da uspori brzinu interneta, tako da ga određeni dronovi ne mogu koristiti", rekao je Rubio nakon što je u subotu navečer napustio Uzbekistan. Nije rekao što je bilo uzrok problema.

"Čini se da se to dogodilo, no prema mome znanju brzina je obnovljena", rekao je. Rubio je potvrdio da Kijev sada koristi satelitski internet za letove dronovima. Najviši američki diplomat zanijekao je da je Ukrajina imala pristup vojnom internetskom sustavu Starshield.

"Starshield je ugovor s američkom vojskom. Nema nikakve veze s Ukrajinom", rekao je Rubio. "Starlink i Starshield različiti su sustavi", rekao je.

Napet odnos Zelenskija i Trumpa

Zelenskij je odbio komentirati Trumpove kritike njega osobno.

"Strateški smo partneri", rekao je. "No ne možemo pljeskati kad se netko okrene protiv Ukrajine".

Na Trumpovu izjavu da bi mogao bolje pregovarati s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom nego sa Zelenskijem, ukrajinski čelnik nadovezao se riječima da je Putin "ubojica".

Rekao je da bi radije imao partnere koji su vrlo otvoreni i jasni, nego one koji su ubojice, čak i s osmijehom na licima.

Nada se da će Trump uskoro promijeniti svoj stav prema Putinu.

Rubio brani Trumpovu obustavu sankcija Rusiji

Rubio, koji je ranije uvijek izravno kritizirao Rusiju, branio je kontroverznu Trumpovu odluku za neograničenom obustavom ruskih sankcija koje je nametnuo američki Kongres. Rekao je novinarima da Trump najprije želi analizirati učinak carina i sankcija na svjetsko i američko gospodarstvo.

"Mislim da predsjednik želi u periodu od 60 dana analizirati što bi nametanje sankcija i carina značilo za globalno i američko gospodarstvo", rekao je Rubio. Mnogi analitičari na sporazum gledaju kao na Trumpov pokušaj da smanji rekordno visoke cijene dizela i benzina uoči međuizbora 3. studenoga, iako su ekonomisti upozorili da takav sporazum vjerojatno neće imati nikakav učinak na američke cijene nafte. Trump je opravdao obustavu sankcija u petak, rekavši da je to u američkom nacionalnom interesu.