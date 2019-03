Balkanski špijun: Mektić uvlači Hrvatsku u aferu koje - nema

Ovih je dana jedna informacija plasirana na portalu zurnal.ba, od strane njihovog novinara Avde Avdića, postala vijest dana u Hrvatskoj i BiH, natjeravši gotovo sve hrvatske institucije na promptnu reakciju: od SOA-e, preko premijera Plenkovića, pa do hrvatske predsjednice Kolinde Grabar Kitarović. "Informacija" po svemu mnogo više podsjeća na loš vic ili kakav uradak ekipe iz News Bara, nego li na ozbiljnu i utemeljenu aferu. Nakon Žurnala na scenu je stupio Dragan Mektić, ministar sigurnosti u Vijeću ministara BiH iz prošlog saziva. Očita je sinkronizacija između ovog portala i ministra Mektića. O čemu se radi, manje je više poznato: Mektić, naime, tvrdi kako su hrvatske obavještajne službe na teritoriji BiH već duže vrijeme provodile obavještajnu akciju koja je imala za cilj prikazati BiH kao terorističku prijetnju. Navodno su hrvatski obavještajci regrutirali određeni broj radikalnih islamista koji su trebali određene količine eksploziva i naoružanja prebaciti u islamske vjerske objekte, u džamije i prostorije medžlisa (lokalne organizacije Islamske zajednice BiH, neka vrst vjerske općine).

Što dalje s tim eksplozivom i naoružanjem, u "informaciji" se ne navodi. Razlog ove navodne operacije hrvatskih obavještajnih službi je poprilično besmislen: kako bi se potvrdili navodi hrvatske predsjednice od prije godinu-dvije, po kojima u Bosni i Hercegovini djeluje oko 10.000 radikaliziranih muslimana. Kao organizatora ove "operacije", Mektić navodi generalnog konzula Hrvatske u Tuzli, Ivana Bandića, te novinara Radio-televizije Republike Srpske Matu Đakovića, bliskog Miloradu Dodiku. Također, spominje se i zamjenik ministra sigurnosti, dakle Mektićev zamjenik, Mijo Krešić, kadar HDZ-a BiH, koji je u svojoj reakciji izjavio: "Budući da su u javnosti plasirane gnusne laži putem teksta na portalu Žurnal.info, a što je prenio veliki broj medija, želim istaći da je to proizvod konstrukcija paraobavještajnog podzemlja, a koje imaju za cilj kompromitaciju mene kao zamjenika ministra sigurnosti BiH". Razlog je, po njemu, "skretanje pozornosti s istinske borbe protiv nasilnog ekstremizma, terorizma i svih pojavnih oblika kriminala". Kao ključni dokaz povezanosti Đakovića i konzula Bandića navodi se automobil koji je Đaković, kako je izjavio u reakciji na ovu "informaciju," kupio od Bandića, te ga par mjeseci vozio sa starim, diplomatskim registarskim pločicama, istovremeno najavljujući tužbu protiv ministra Mektića.

Mektić je, čini se, uključujući u igru Matu Đakovića, Dodikova intimusa, htio jednim udarcem ubiti dvije muhe: Dodika i Čovića. "Unazad nekoliko godina smo dokumentirali, odnosno došli do saznanja da hrvatska služba radi na vrbovanju naših državljana. Tu je u BiH angažiran hrvatski konzul u Tuzli Ivan Bandić te još određeni broj osoba koje su pokušale iskombinirati jednu obavještajnu operaciju vezano za naoružavanje selefija ovdje", izjavio je ministar Mektić za sarajevski portal faktor.ba. Ovdje u BiH vrlo je važno koji medij plasira pojedine informacije i izjave. Najprije je tu zurnal.ba koji slovi kao "lijevi", iako se radi o "komšićiziranom" mediju, zatim faktor.ba, glasilo radikalne struje unutar SDA. To je, po mojemu mišljenju, mehanizam preko kojega se može ući u suštinu stvari. Ključno je pitanje koje se postavlja, ne toliko ono o utemeljenosti "informacije", jer je ona logički potpuno manjkava i besmislena, već zbog čega je ta informacija plasirana u ovom trenutku. Prije nego što dođemo do ovoga, treba reći nešto o liku i djelu ministra Mektića, kojega cijelo vrijeme prate nekakve afere, tužbe i skandali. Inače, Mektić je kadar SDS-a, ali po svemu sudeći radi se o SDS-ovcu na "privremenom radu" u SDA koja ga je cijeli mandat koristila kao oružje protiv Milorada Dodika, u čemu treba tražiti i jedan od razloga pravog potopa SDS-a na proteklim izborima. Prije nego što je dobio "halal-certifikat" od SDA, Mektić je često u sarajevskim medijima optuživan za ratne zločine iz vremena dok je u Prnjavoru obnašao dužnost načelnika "Stanice javne bezbjednosti". Nakon što je Mektić počeo jesti iz ruke Bakira Izetbegovića, te optužbe su utihnule.

Prije dvije godine novinar Josip Šimić je objavio određene informacije o Mektiću, te je tom prilikom bio i uhićen. Šimić je tvrdio kako je pri "Stanici javne bezbjednosti" postojao logor u kojem su mučeni ratni zarobljenici, a da je u ljeto 1992. u nazočnosti Dragana Mektića ubijen ratni vojni zarobljenik hrvatske nacionalnosti s derventskog ratišta. "U prijavi od 10.08.2017. godine s dokazom je navedeno, da je Dragan Mektić preko svojih podčinjenih vršio zastrašivanje jedne bošnjačke porodice s ciljem da se jeftino domogne njihove imovine. Zlostavljana osoba je nakon rata obavijestila međunarodne organizacije", stoji u jednom članku Josipa Šimića. Također, u istom članku, Šimić dovodi Mektića u vezu s prostitucijom u sarajevskom hotelu Hollywood, odnosno da je navodno zatečen u tom hotelu prilikom policijske racije, što je potom zataškano.

Zanimljivo je, također, vidjeti reakcije, odnosno tko je sve ovdje u BiH reagirao na ovu "informaciju". Prije svega treba obratiti pozornost na reakciju iz SDA, gdje se zdravo za gotovo ova "informacija" uzima kao validna, bez ikakvih ograda: "Ponavljane izjave predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović o desetinama hiljada ekstremista u BiH, koje su zatim praćene protuzakonitim aktivnostima konzularnog predstavništva te zemlje u Tuzli, ukazuju na koordiniranu akciju pojedinih organa Republike Hrvatske s ciljem napada na ugled Bosne i Hercegovine i njenih institucija i građana, a posebno Bošnjaka", navode se iz te stranke. Znakovito je da su izostale reakcije iz SDP-a i SBB-a, najjačih oporbenih stranki u Federaciji, ali se zato oglasio Željko Komšić, drugi bošnjački član Predsjedništva, koji je "ocijenio" da navodi pojedinih medija o eventualnoj uključenosti diplomata iz susjedne Republike Hrvatske duboko ulaze u sferu špijunaže i terorizma u cilju ostvarivanja njihovih nejasnih interesa u BiH. Komšić "smatra" da samo loše informiran i neupućen promatrač može pomisliti da se u današnjem svijetu diplomate isključivo bave "razvojem i unaprjeđenjem diplomatskih odnosa".

Mislim da je cijela ova "afera" iskonstruirana iz jednog mnogo prozaičnijeg razloga nego li se to na prvi pogled čini, i to isključivo za unutarpolitičke potrebe: da bi poslužila kao izlika Komšićevu DF-u za ulazak u koaliciju sa SDA, što su ostale stranke iz "Bh. bloka", koji uz DF čine SDP i Naša stranka, dočekale na nož. Dan prije pojavljivanja ove "afere", zasjedalo je predsjedništvo DF-a koje se obvezalo donijeti konačnu odluku o eventualnoj koaliciji sa SDA. Trenutno u Federaciji BiH bukti poprilično prljav i brutalan medijski rat između ostatka "Bh. bloka" i DF-a. Tako je Željko Komšić književnog teoretičara Envera Kazaza, protivnika suradnje "Bh. bloka" sa SDA, nazvao "intelektualnom maškarom iz streljačkog voda" (bez obzira što to značilo). Razlog je taj jer SDA ne može sama s bošnjačke strane formirati vladu na federalnoj razini, što je SDP nedavno rezolutno odbio. Prije toga u BiH je stvarano paranoično ozračje, po kojemu je BiH ugrožena sa svih strana, što je bila svojevrsna priprema onoga što se sada događa, nakon čega bi se Željko Komšić i DF pojavili kao "spasitelji" zemlje, te se, iako im se to, je li, gadi, ali je država u pitanju, udružili sa SDA. Ono što u cijeloj ovoj priči nedostaje je "neprijatelj". Ako ga nemaš, onda ga je najbolje "nacrtati", a uzimajući u obzir trenutne bošnjačko-hrvatsko odnose u BiH, Hrvatska se prirodno nametnula kao "idealan neprijatelj". Dakle, Hrvatska i njena predsjednica su neka vrst kolateralne štete političkih razračunavanja unutar BiH. I ništa više.