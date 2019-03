Dragana Mektić su ispitali zbog optužbi na račun Hrvatske

Nakon što je ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić izjavio da ima informacije da Hrvatska u BiH vrbuje vehabije, Mektić je u petak u 9 sati ispitan u Tužiteljstvu BiH, piše N1 Televizija.

"Biće ovo gotovo za 3 do 5 minuta. " poručio uoči saslušanja. Ipak u zgradi je već skoro 20 minuta. @N1infoSA @N1infoZG pic.twitter.com/dw203pQZhP — Zvonko Komsic (@zvonko_komsic) March 15, 2019

Prilikom dolaska u Tužiteljstvo Mektić rekao da će sve biti gotovo za 3 do 5 minuta,

Nakon sastanka Mektić je kazao da su ga u Tužiteljstvu pitali otkud mu takve informacije.

- Ja sam rekao da sam ministar sigurnosti, da redovito održavam sastanke s direktorima sigurnosnih agencija i redovito razmjenjujem takvu vrstu informacija. I da smo mi jednu takvu informaciju razmijenili. Pitali su me zašto to odmah nisam dao Tužiteljstvu, odgovorio sam da sam ja ministar sigurnosti, da neću odmah trčati u Tužiteljstvo - rekao je.

Medved: Mektić je možda htio skrenuti pažnju s postrojavanja četnika

Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved ocijenio je u petak da su navodi i optužbe ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragana Mektića neodgovorne i neutemeljene te da bi se on trebao pozabavi pitanjima u svojoj zemlji, kao što je postrojavanje četničkog odreda u Višegradu.

Medved je pozvao Mektića, koji je iznio optužbe da su hrvatski obavještajci bili uključeni u tajnu operaciju čiji je cilj bio pokazati da u BiH djeluju naoružane skupine radikalnih islamista-selefija, odnosno kako su opravdane ranije izjave hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović o tisućama islamističkih ekstremista u BiH koji su prijetnja sigurnosti cijele regije, da se treba pozabaviti pitanjima u svojoj zemlji.

Iznio je sumnju da je ovaj slučaj, možda, preusmjeravanje pažnje s nekih drugih tema kao što je "postrojavanje četničkog odreda u Višegradu.

Upitan bi li Hrvatska trebala poslati prosvjednu notu BiH, Medved je poručio da su se već Ministarstvo vanjskih poslova, kao i hrvatski premijer, očitovali o tom pitanju odbacujući navode.

"Moramo ponoviti da su to vrlo opasne teze, potpuno neutemeljene i neodgovorne i ni na koji način ne mogu crpiti nikakav osnov. U konačnici i Mektić će morati elaborirati tj. obrazložiti svoje navode", kazao je Medved prije sjednice Vlade.

Medved je dodao da, s pozicije dužnosti koju obnaša, sve hrvatske službe rade svoj posao odgovorno i ozbiljno.

Ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković, upitan jesu li optužbe iz BiH bile ciljane na trenutak kada je hrvatski premijer bio u Neumu, rekao je kako ne zna je li to bilo "targetirano baš u to vrijeme, no u svakom slučaju optužbe su neosnovane".

"Mislim da tu situaciju treba razriješiti, ovo je zapravo zaista bez argumenata, bez ičega", rekao je ministar pravosuđa.

Sigurnosno-obavještajna agencija (SOA) kao neistinite i zlonamjerne odbacila je u četvrtak navode ministra sigurnosti BiH Dragana Mektića da je SOA pokušala angažirati pripadnike selefijskog pokreta da prenose oružje i eksploziv u Bosni i Hercegovini (BiH), čime se ujedno i Republika Hrvatska optužuje za potpomaganje terorizma.

Plenković: Mektićeve tvrdnje su besmislica

Premijer Andrej Plenković u petak je ponovio kako su optužbe ministra sigurnosti BiH Dragana Mektića da su hrvatski obavještajci bili dio tajne operacije čiji je cilj bio pokazati da u toj državi djeluju naoružane skupine radikalnih islamista "besmislice" i "manipulacije".