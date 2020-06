Bandić je u strahu od hapšenja. Ako ne bude u vlasti, gotov je

Bandić se zadnjih dana pojavljuje na TV debatama, koje je zaobilazio u širokom luku, iako zna da je jako ranjiv. Nastoji dokazati da je još faktor u politici, ali oronuo i promukla glasa, izaziva više sažaljenja nego fascinacije

<p><strong>Zoran Milanović </strong>svojedobno je Bandićevo ponašanje opisao kao "hiperaktivno glavinjanje", ali ono se činilo kao vožnja s auto pilotom naspram performansa koje Bandić priređuje zadnjih tjedana. U Sesvetama je teturao, pri čemu su ga s obje strane pridržavali suradnici, nakon čega je dao ne pretjerano uvjerljiva objašnjenja kako "nije popio lijekove za tlak".</p><p>Iz njegova se kruga moglo čuti kako je <strong>Bandić</strong> popio koju čašicu više, što samo po sebi ne bi bilo zanimljivo kad ne bismo znali da Bandić godinama nije taknuo kap alkohola, sve od one epizode kad je, pijan bjećeći od policije, skoro upropastio karijeru.</p><p>"Bandić je na svim večerama uvijek striktno odbijao alkohol", kaže nam dobar poznavatelj Bandićeva životnog stila.</p><p>"Lakše ste mogli zamisliti Šeksa kako pije mlijeko nego Bandića da cuga. Nalazio je on zabave u drugim stvarima. Zato je ovo jako neobično".</p><p>Ali, sesvetsko teturanje nije jedina neobična epizoda. Bandić se zadnjih dana pojavljuje na TV debatama, koje je zaobilazio u širokom luku, iako zna da je jako ranjiv. Nastoji dokazati da je još faktor u politici ali, oronuo i promukla glasa, izaziva više sažaljenja nego fascinacije.</p><p>Po Zagrebu se - doduše, u krugu koji mu nije sklon - odnedavna priča kako je mogućnost njegova uhićenja opet aktualizirana, a ta ga pomisao užasava jer zna da bi ovoga puta svemu bio kraj. Kad je uhapšen 2016. bio je na vrhuncu moći, pa se jedva izvukao, a sad je na dnu: najomrznutiji je političar u državi iako nije dužnosnik nacionalnog ranga nego (tek) šerif najvećeg grada u zemlji.</p><p>Onda je kotirao kao supermen koji jede snijeg; trebala je samo jedna mećava da se vidi kako Sandra Švaljek može savladati jednaku količinu snijega kao ralica iz Pogane Vlake, pa se brzo pokazalo da je itekako smjenjiv, nasupto mitu kojega je stvorio o sebi. Čim je završio u pritvoru, ladice Uskoka počele su se puniti dokaznim materijalima, a svjedoci su postali neobično pričljivi. Gradsko se osoblje počelo okretati novim moćnicima, i da nije bilo goleme količine novca kojom je raspolagao, utjecajnih prijatelja - od odvjetnika Hanžekovića do struktura vlasti - i cijele mreže ovisnih klijenata, Bandić bi bio razvlašten, no zakon mu je dao ovlasti da iz zatvora upravlja gradom i on je to iskoristio.</p><p>Nije Švaljek pobijedila njega nego on nju, iz Remetinca. Danas svojih jockera više nema - ode li za Josipom Rimac, neće više imati aduta u rukavu, na Pantovčaku je Milanović koji ga je prozivao kao lopova. A malo tko vjeruje i da će mu - politički posve nemoćna - Kolinda nositi kolače u zatvor. Političarka koja se nakon predsjedničkog mandata obećala baviti pravima žena i životinja, torpedirala je i kujicu Kiku, a s njom se slikala više nego sa zagrebačkim gradonačelnikom, pa je vjerojatno da joj posjete zatvoreniku u osvit imenovanja u MOK (funkcija je doživotna i vrlo lukrativna) sigirno ne bi izgledale oportunima...</p><p>Bandićevi prijatelji kažu da se gradonačelnik ipak ne boji zatvora. Premda je pokrao čak i Papu ("Ne bojte se" - taj slogan frojdovski otkriva gradonačelnikovu podsvjesnu noćnu moru) on, kažu nam, drži u šaci suviše ljudi i kad bi propjevao, mogao bi ih sve potopiti. Jedan poznati sportski radnik kaže nam kako Bandić, na čijoj je list bio, i sjajno ga pozna, "sigurno ima sto milijuna eura" a i desetina te sume u Hrvatskoj čovjeka čini nedostupnim zatvorskom sustavu. No, osvrnemo li se malo u prošlost, vidjet ćemo da je argument o "pjevanju " slab - nitko tko je dopao zatvora, nije se spašavao na taj način, ni Glavaš, ni Mamić, ni Sanader, ni Rimac, kako se čini. Bandićevi ljudi, a on ima cijelu obavještajnu mrežu na raspolaganju, ne znaju je li razlog njegova straha moguće hapšenje - oni zasad nisu čuli da je takvo nešto na vidiku, pa je možda samo tlak od Bandića napravio pajaca, klauna...</p><p>Cijeli tekst o gradonačelnikovim besanim noćima I njegovj falangi pročitajte u novom Expressu koji je na kioscima od petka 26. Lipnja</p>