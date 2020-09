Bandić o Kovačevićevom grobu u Aleji zaslužnih: Ne znam čime je on to zadužio ovu naciju!

Kovačević je prvo dobio kao jedini živući u Aleji dva grobna mjesta, a zatim je izgradio velebnu grobnicu vrijednu pola milijuna kuna. Bandić kaže da će osoba koja je to odobrila morati štošta pojasniti...

<p>Zagrebački gradonačelnik<strong> Milan Bandić</strong> je na komentirao dodjelu grobnih mjesta uhićenom šefu Janafa Draganu Kovačeviću. Na Radio Sljemenu je upitan kako je moguće da je Kovačević dobio prvo dva grobna mjesta u tzv. Aleji zaslužnih građana, a zatim je tamo sagradio luksuznu granitnu grobnicu.</p><p>- Ja zaista ne znam po čemu je on velikan i čime je to zadužio naciju. Bivša direktorica će morati to pojasniti - poručio je Milan Bandić.</p><p><a href="https://www.24sata.hr/news/skandalozno-uhiceni-kovacevic-si-je-preko-veze-sredio-grobnicu-u-aleji-velikana-na-mirogoju-717820" target="_blank"><strong>Kako su 24sata ekskluzivno objavila</strong></a>, Kovačeviću je bivša voditeljica groblja Ljerka Ćosić odobrila da za života može dobiti dva grobna mjesta u Aleji zaslužnih. Pored njega su, među ostalim, Marko Veselica, Dragutin Šurbek, a u aleji su još Edo Murtić, Vjekoslav Šutej, Josip Kuže i drugi ljudi koji su ostavili trag u povijesti.</p><h2>Video: Sredio si grobnicu u Aleji velikana</h2><p>Kovačević je izgradio dvostruko veću grobnicu od ostalih. Grobnica nema imena niti oznake. U aleji inače ne može bilo tko dobiti mjesto jer se ona čuvaju.</p><p>Nije se odobravala ni kupnja, nego tek nakon smrti, mjesto se dodjeljuje. Kovačević je platio između 200 i 300 tisuća kuna, a zatim uredio grobnicu koja sad vrijedi barem pola milijuna kuna, rekli su nam sugovornici iz Gradskih groblja. </p><p>Gospođa Ćosić i dalje ustraje da ona nije samostalno odobrila prodaju, nego uz suglasnost Zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode. Oni tvrde pak da daju samo suglasnost za uređenje grobnice, ne odlučuju kome se može, kome ne dati mjesto. </p><p>- Zavod je dao suglasnost da se grobno mjesto može dodijeliti - kaže Ćosić</p><p>Kaže i da od Kovačevića nije primila nikakvu protuuslugu, te da nije točno da je on izlobirao da ostane još više od godinu dana na mjestu voditeljice iako je stekla uvjete za mirovinu.</p><p>- To prvi put čujem. To nije istina. Kada sam ispunila uvjete za mirovinu, ja sam željela otići. Ali sam cijelo vrijeme čekala da gospodin Bandić nađe nekoga tko će me zamijeniti. Nije trebao nitko lobirati za mene, ja sam bila spremna otići - kaže nam Ćosić. </p>