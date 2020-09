Skandalozno: Uhićeni Kovačević si je preko veze sredio grobnicu u Aleji velikana na Mirogoju!

Mjesto koje je dobio Kovačević se ne može dobiti za života. Ne može se ni kupiti. Ali je uz pomoć bivše šefice groblja izgradio luksuznu grobnicu od pola milijuna kuna uz Račana, Murtića, Veselicu, Petrovića, Šuteja...

<p>Okreće mi se želudac. Trebale bi postojati stvari koje se ne mogu kupiti vezama i novcem. I da tako pokažemo poštovanje prema onima koji su svojim radom zaista zadužili ovu državu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEOVIJESTI: </strong></p><p>Reagirao je tako jedan član obitelji preminulog hrvatskog velikana kad smo ga pitali kako komentira da je u tzv. Aleji zaslužnih građana na zagrebačkome Mirogoju grob dobio i uhićeni predsjednik uprave <strong>Dragan Kovačević </strong>(51). </p><p>Kad na Mirogoju krenete sjeverno od Zida boli, prvo ćete naići na grob <strong>Ede Murtića</strong>, kojemu je nadgrobni spomenik u biti jedna od njegovih slika. Pa zatim na skromni grob <strong>Ivice Račana</strong>. U produžetku desno je grob glumice <strong>Ene Begović</strong>, pa zatim košarkaša <strong>Dražena Petrovića</strong>. Blago lijevo je posljednje prebivalište maestra <strong>Vjekoslava Šuteja</strong>. Uz široku stazu ispod kestena redaju se zatim imena ljudi koji su svaki u svojem području djelovanja ostavili trag u hrvatskoj povijesti: <strong>Velimir Kljajić</strong>, <strong>Milan Horvat</strong>,<strong> Iztok Puc</strong>, <strong>Josip Kuže</strong>,<strong> Marko Veselica</strong>... A zatim je tu najveći od svih grobova.</p><p>Golema, crnim granitom obložena grobnica u koju stane čak osam lijesova. Na njoj nema imena. Nema oznake. Ona pripada Draganu Kovačeviću, netom uhićenom šefu državne tvrtke Janaf, kojega se tereti za primanje mita od 1,96 milijuna kuna. U nastavku je grob stolnotenisača<strong> Dragutina Šurbeka</strong> i neugledni list papira na kojem je ispisano ime nedavno preminulog Rajka Dujmića. Nastavak aleje ispod kestena je prazan. Posebno gradsko povjerenstvo će ocjenjivati je li netko svojim radom zaslužio imati grob u toj aleji. I to tek nakon smrti.</p><p>- Kovačević je jedini koji je mjesta dobio, tj. kupio za života. Ta mjesta se inače ne mogu kupiti, a potpuno je nejasno po čemu je on zaslužan - kaže nam sugovornik iz Groblja.</p><p>Nadalje, od više sugovornika iz Gradskih groblja i Grada Zagreba potvrđeno nam je da se mjesto u toj Aleji jednostavno ne može kupiti. Pojednostavljeno, da sad pošaljete zahtjev da želite grob pored Rajka Dujmića i ponudite milijune kuna, formalno biste bili odbijeni. Niti se može kupiti niti dodijeliti dok ste živi. Ta aleja se čuva za ljude koji su ostavili svojim djelovanjem trag u ovoj zemlji. I to je jasno iz imena svih ostalih pokopanih u tom nizu. Osim Dragana Kovačevića.</p><p>- Kad bi se mjesta u Aleji zaslužnih prodavala živima, vrlo brzo bi bila rasprodana jer uvijek ima bogatih ljudi koji si to mogu priuštiti. Nekima bi bila i stvar prestiža biti među velikanima. Baš zato se to ne radi. U trenutku kad je Kovačeviću bivša voditeljica groblja <strong>Ljerka Ćosić</strong> odobrila mjesto i jeftino prodala, bilo je niz zahtjeva zaista zaslužnih građana koji su bili na čekanju - govori nam taj sugovornik upućen u sve što se događalo prije tri godine.</p><p>Zašto je Ljerka Ćosić, koja je sad u mirovini, to odobrila? Kaže nam da je navodno Kovačević lobirao u gradskoj upravi kod Milana Bandića da Ćosić, i nakon što je napunila godine za mirovinu, ostane još do kraja 2018. godine na mjestu šefice groblja. Ćosić je inače udovica proslavljenog košarkaša Krešimira Ćosića.</p><h2>Platio, pa izgradio </h2><p>Službeni odgovor Gradskih groblja je štur, ali smo neslužbeno uspjeli potvrditi informaciju da su Kovačeviću dodijeljena čak dva grobna mjesta. Radi se o mjestima 30 i 31 na polju 118. Za to je platio između 200 i 300 tisuća kuna.</p><p>- To je bila apsolutno diskrecijska odluka bivše voditeljice groblja, a ne postoji nikakav pisani trag ili obrazloženje zašto bi Kovačević bio znamenit i zašto je zaslužio mjesto u toj aleji - kaže nam drugi sugovornik iz Gradskih groblja.</p><p>U službenom odgovoru te podružnice Zagrebačkog holdinga koju danas vodi novi direktor <strong>Patrik Šegota</strong> potvrdili su nam da je Kovačeviću dodijeljeno grobno mjesto.</p><p>- Kako je na groblju Mirogoj bilo slobodnih mjesta, zahtjevu se udovoljilo - navode šturo iz današnje uprave te napominju da je sve plaćeno sukladno odluci o korištenju grobnih mjesta.</p><p>Pitali smo ih i za kriterije, ali su umjesto toga odgovorili da danas vrijedi drugačiji sustav. Neslužbeno, upravo je Kovačevićev slučaj bio povod za promjenu pravila. Ukratko, od prije godinu dana voditelj podružnice više ne može dodijeliti samostalno osobi koju smatra znamenitom. O tome odlučuje povjerenstvo sastavljeno od pročelnika nekoliko ureda. A onda oni predlažu Bandiću odobriti ili ne grobno mjesto. Tek nakon toga gradonačelnik donosi odluku. Ali kad netko prođe svu tu proceduru, onda obitelj ne mora plaćati naknadu, nego to za znamenitoga građanina plaća proračun.</p><h2>Loše izmotavanje </h2><p>Kod Kovačevića je sve bilo suprotno. On je platio dva grobna mjesta koje inače ne bi mogao dobiti. A onda ih je luksuzno uredio.</p><p>- On je u biti dobio samo komad parcele, o svojem trošku je napravio grobnicu u koju je sveukupno uloženo barem 200 do 250 tisuća kuna. Ona sad vrijedi barem pola milijuna kuna - kaže nam prvi sugovornik.</p><p>Ali to ne mora prijaviti u imovinskoj kartici. Jer grobno mjesto nije nikad privatno vlasništvo, nego postoji pravo korištenja. Koje se može prodavati.</p><p>Bivša voditeljica Groblja Ljerka Ćosić odbacila je da je pogodovala Kovačeviću.</p><p>- Meni je došao zahtjev, ali ja sam tražila suglasnost Zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode. Oni su ti koji odlučuju i nakon toga sam potpisala odluku. Nije moja odluka, pitajte njih - kaže Ćosić.</p><p>Tu tezu smo prvo provjerili u Gradskim grobljima i dobili odgovor da je potpuno netočna. Zavod daje suglasnost na izradu grobnica i spomenika jer je cijeli Mirogoj štićeno kulturno dobro pa ne možete graditi što želite.</p><p>To su nam potvrdili i u gradskom Zavodu. Oni samo daju suglasnost na uređenje grobnice i moraju odobriti projekt gradnje.</p><p>- Ma ne, pa koje su naše kompetencije da odlučujemo kome će se dodijeliti mjesto i tko je zaslužan. To nikad nismo radili. Mi samo odobravamo projekt za uređenje groba - rekli su nam u Zavodu.</p>