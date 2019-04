Bandić o 'zlatnom WC-u': Otac sam grada, ne bavim se ja time

Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić predstavio je danas svoje kandidate za europski parlament s liste svoje stranke. No, odbio je komentirati medijske napise o obnovi kućice s dva javna WC-a za 299 tisuća kuna.

- Ja se ne bavim wc-ima. Tamo je služba, mjesni odbor i Zrinjevac... Ne bute me dobili na taj štos, previše ja godina imam. To je štos, irelevantno, bitno je što ja kao gradonačelnik govorim. Ne bavim se šekretima i wc-ima... Ne bavim se efemernim stvarima, pustite gradonačelnika, koji je otac grada, da se bavi važnim pitanjima. Ja sam se usredotočio na Zagreb City, Zagrepčanku, spomenik dr. Tuđmanu, Domovini, to su projekti gradonačelnika. Državnici donose poteze za generacije, a političari za mandat. Ja sam se mandata nauživao, poručio je Bandić, javlja N1.

Bandić je istaknuo i da je na listi za europske izbore samo jedna članica njegove stranke - Jelena Pavičić Vukičević, dok su ostali nestranački ljudi, od kojih su polovica doktori znanosti. Rekao je da su ispred stranačkih interesa stavili nacionalne, te da u Bruxellesu treba zastupati nacionalne interese, a ne samo kopirati njihove naputke.

Opet se pohvalio da je obilježje njegovih šest mandata bila sposobnost, a ne podobnost suradnika, jer bi inače osvojio samo jedan.

- Da je Vlada imala takvih šest mandata, nastavio je Bandić, bili bi bio od Njemačke i Švicarske zajedno. No, poručio je, nije bilo snage i sve je podređeno partijskim interesima, u "politbiroima stranaka".

- Da se Tito sad probudi, ugodno bi se iznenadio, rekao je Bandić.