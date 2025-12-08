Obavijesti

TRAUMATIČNA VOŽNJA

Drama na Adventu u Varaždinu! 'Kotač je zapeo kad smo bili na vrhu. Ručno su nas vraćali...'

Piše Iva Tomas,
Foto: Čitatelj 24sata

Umrli smo od straha da ćemo na vrhu, na visini od 23 metra završiti i treći put. Tada su krenuli vrtjeti unatrag. Koje olakšanje kad smo izašli! - kaže nam čitatelj

Traumatično iskustvo doživjeli su posjetitelji varaždinskog Adventa u nedjelju oko 18 sati, kada je panoramski kotač zastao, a neki su ostali na vrhu, na 23 metra visine. Panoramski kotač sam je po sebi adrenalinsko iskustvo, a onima koji su se 'potrefili' u kobnom krugu doživljaj je strašniji.

Naime, čitatelj 24sata podijelio je s nama ovu stresnu i strašnu vožnju. Sve je trajalo oko 15 minuta, a onima koji su se nalazili unutar kotača, posebno na samom vrhu, izgledalo je kao da traje cijelu vječnost.

Foto: Čitatelj 24sata

- Inače sam s Paga, a prijateljica i ja obožavamo posjećivati Advente pa smo odlučili u nedjelju otići do Varaždina. Došli smo na ideju da idemo na vožnju panoramskim kotačem, a kako je još malo bio dan, čekali smo da se smrači - da nam bude što ljepši pogled, priča nam čitatelj.

Sve je bilo dobro dok njihov krug nije došao kraju, a djelatnik im je rekao da imaju još jedan krug. Drugi krug vožnje panoramskim kotačem pretvorio se u noćnu moru.

Foto: Čitatelj 24sata

- Kada su rekli da imamo još jedan krug, bilo mi je pomalo čudno, ali nisam pridavao toliku pažnju tome. Iako, nešto mi nije slutilo na dobro. Prijateljica i ja smo došli do vrha u drugom krugu, a onda je kotač stao! Mislili smo da se šale, prijateljica se krenula čak smijati, a mene je uhvatila panika. Nakon minutu ugasila su se svjetla - e tada je počela drama! - priča nam.ž

FOTO 'Buba' je glavna zvijezda šarenog Adventa u Daruvaru
Foto: Čitatelj 24sata

Naime, u kotaču je bilo dosta ljudi, među njima je bilo djece i starijih. Svi su krenuli paničariti, a djelatnici su ručno pomicali kotač.

FOTO Blagdanska atmosfera na paljenju druge adventske svijeće u Slavonskom Brodu

- Djeca su vrištala, bilo je strašno biti na tolikoj visini 15 minuta. Kotač su okretali ručno - mic po mic. Kada je došao naš red na izlazak, preskočili su nas jer je okret bio malo brži. Umrli smo od straha da ćemo na vrhu, na visini od 23 metra završiti i treći put. Tada su krenuli vrtjeti unatrag. Koje olakšanje kad smo izašli! - kaže.

Foto: Čitatelj 24sata

Kako nam je ispričala druga čitateljica, samo dva sata prije kotač je normalno radio. 

- Bila sam na vožnji u panoramskom kotaču oko dva sata prije, a onda sam kasnije bila u prolasku i vidjela da se ne miče. Unutra je bilo ljudi - nisam im htjela biti u koži - priča nam čitateljica koja je, nasreću, izbjegla ovu traumatičnu vožnju - ispričala nam je čitateljica.

