Bandić odgovorio Juričanu: Tvojim džinom ću nakon izbora nazdraviti za svoj sedmi mandat

Nakon što je Dario Juričan u emisiji Nedjeljom u 2 prozvao Badića, zagrebački gradonačelnik je reagirao na svojem Facebook profilu.

<p>Odgovarajući na pitanje o tome je li mu<strong> Milan Bandić</strong> svojim pojavljivanjem ukrao premijeru filma Kumek <strong>Dario Juričan</strong> je u emisiji Nedjeljom u 2 </p><p>- Milan Bandić nije došao na premijeru, došao je u predvorje. Ljuljao se, jedva je pričao, ušao je s natpisom neumoran, a nije mogao stajati, kao stari ofucani djedica. On ima 65 godina mislim da je to vrijeme za mirovinu, a ovaj gospodin zaslužuje zatvor prije toga. Nije htio primiti knjigu na poklon, dao mi je 70 kuna. Prije toga sam mu dao džin i ako ćemo po toj njegovoj seljačkoj logici, duguje mi 240 kuna. Začudilo me to da ne zna ni poklon primiti, rekao je Juričan. </p><p>Nije trebalo dugo čekati reakciju zagrebačkog gradonačelnika na tu izjavu, ali i gotovo čitavu emisiju u kojoj ga je Juričan nemilosrdno napadao. </p><p>"Ovim ginom, koji mi je za rođendan poklonio moj nesuđeni imenjak, nazdravit ću u svibnju iduće godine za sedmi mandat. Na izborima pobjeđuje neumorni rad i ljubav prema čovjeku, a ne jal i mržnja", napisao je Badić i priložio sliku boce džina koja stoji na tkanini s isprintanim novim Bandićevim sloganom - "neumoran". </p>