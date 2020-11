Juričan: Iza mene su tri ozbiljna filma, Bandić i HDZ su klaunovi

U popularnom političkom talk showu kod Aleksandra Stankovića ove nedjelje gostuje poznati redatelj, satiričar i političar Dario Juričan povodopm njegovog najnovijeg filma Kumek.

<p>Satiričar, redatelj i političar <strong>Dario Juričan</strong> na pitanje je li on klaun ili ozbiljan čovjek Aleksandru Stankoviću rekao je: "Iza mene su tri ozbiljna filma. Klaunovi su HDZ. <strong>Milan Bandić</strong> i <strong>Ivan Vrdoljak</strong>. HDZ kojem se sudi. Ja sam morao sve dovesti do apsurda".</p><p><strong>Što je supruga rekla kad ste promijenili ime u Milan Bandić?</strong></p><p>Nisam opsjednut Milanom Bandićem. On je bio figura, bez njega niste mogli živjeti. Ja sam gledao sve njegove intervjue još od 1998. godine. I gledam tog Milana Bandića kako 20 godina sve obmanjuje, kako mu to prolazi. I pomislio sam ovo je potpuno ludilo. moram se nekako angažirati i ušao sam u kampanju. Mami sam prvo rekao da sam promijenio ime, mama se rasplakala, al ja sam joj rekao da sam to napravio zbog višeg cilja. Ni 24 sata nakon promjene imena gradski ured mi je ukinuo ime. Sad smo na sudu i potpuno je neosporno da ću to dobit. Mami poručujem da ću do idućeg godina ja biti Milan Bandić i to ćemo proslaviti. </p><p><strong>Jeste li mislili da će film Bandića stajati karijere?</strong></p><p>Nisam bio tako pretenciozan, mislio sam dat ću sve samo da završi u zatvoru, žalim grad vratiti ljudima, Bandić ga je zarobio. </p><p><strong>Niste se namjeravali kandidirati na parlamentarnim izborima?</strong></p><p>Nisam razmišljao o tome. Nisam se vidio tamo. Moj politički cilj je maknuti Bandića i sve ću učiniti da se to dogodi.</p><p><strong>Bandić vam je svojim dolaskom ukrao primjeru filma?</strong></p><p>Milan Bandić nije došao na premijeru, došao je u predvorje. Ljuljao se, jedva je pričao, ušao je s natpisom neumoran, a nije mogao stajati. On ima 65 godina mislim da je to vrijeme za mirovinu, a ovaj gospodin zaslužuje zatvor prije toga. Nije htio primiti knjigu na poklon, dao mi 70 kuna. </p><p><b>Narod kaže Bandić uzima sebi, ali i daje drugima?</b></p><p>To je demagogija kojom se dobivaju izbori. Trebalo ograničiti trajanje mandata. Sve što je u Zagrebu je žestoko sufinancirano, a Zagreb će dotirati Holding sa stotinama i stotinama milijuna kuna. Mali će čovjek lakše prihvatiti da taj iznos ide u Holding nego skuplju kartu za bazen ili žičaru.</p><p><strong>Kućice na trgu?</strong></p><p>Ivana Brkljačić je dobrano nagrađena imala je kućicu na trgu, Ličku kuću to je bila pozicija broj dva. Što vaša kućica ima bolji broj, bliža je "trgu", ima bolju zaradu. Škoro je dobio poziciju broj pet. To je platio, no da bi to dobio morao je nazvati "pajdu".Mi funkcioniramo na najnižoj razini, što je Bandić napravio? Sve funkcionira preko njegovog vozača!</p><p><strong>Vjerujete li u hrvatsko sudstvo?</strong></p><p>Pa moram, što mi drugo preostaje. Hrvatsko sudstvo je propalo na Miroslavu Kutli. On je pobjegao, ima pravomoćnu presudu, ali nakon deset se godina sve briše. On se uskoro može vratiti. On će biti enciklopedija HDZ-a. Vidjet ćemo kako će se HDZ s time nositi. </p><p> </p>