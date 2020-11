Bandić: 'Oni koji su stanove nakon '45. dobili na telefon malo će pričekati s obnovom'

Moj prioritet su ljudi u obiteljskim kućama koji su žuljevitim rukama miješali mort i zidali kuću ploču po ploču sa tehnologijom koju su poznavali i novcima koje su imali, najavio je Bandić

<p>Milan Bandić je najavio da će za šest do osam mjeseci obnoviti svih 14 škola koja su stradale u potresu u Zagrebu, ali i najavio kako će odvijati obnova teških oštećenja i koliko će Grad to moći financijski podnijeti.</p><p>- Prioritet će ići na gradske institucije i gradsku mimovinu, kao što će država dati prioritet na obnovu svojih institucija. I paralelno s tim ćemo voditi računa o obnovi 24.560 objekata koji su oštećeni u potresu - rekao je Bandić.</p><p>Potom je pojasnio kako će se odrediti prioriteti oštećene imovine građana, a izrazio se dosta slikovito.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO Obnova Zagreba nakon potresa</strong></p><p>- Kada su pitali oca javnog zdravlja Andriju Štampara što ja navelo da se zalaže za javno zdravstvo on je rekao da njegova briga nikada nisu bili oni koji imaju. Oni će se snaći, oni će liječiti u Houstonu ili u Beču. Njegova briga su bili oni koji su u potrebi. Tako će i moja briga od ovih 24.650 objekata u Zagrebu biti ljudi u obiteljskim kućama koji su žuljevitim rukama miješali mort i zidali kuću sa tehnologijom koju su poznavali i novcima koje su imali. Ali, bogami, neće biti prioritet Grada Zagreba dok sam ja gradonačelnik oni koji su '45. godine došli na telefon i tako došli do 150 ili 300 kvadrata u Donjem gradu, oni će malo pričekati - rekao je Bandić u intervjuu za Radio Sljeme.</p><p>Na pitanje što to točno znači, Bandić je odgovorio:</p><p>- To znači da nakon načina na koji ste došli do nekretnine i niste u nju ulagali 50-60 godina, da se trebate pobrinuti za svoju imovinu. Oni koji su do svoje imovine došli sa deset prsta, godinama gradili ploču po ploču, kako su kad imali novca i tako godinama će imati prioritet u odnosu na one koji su stan dobili na telefon. Vi znate o kojima ja govorim. Ima takvih i u Gradskoj Skupštini i u Saboru. 1941. godine su došle ustaše i uselili u židovske i ostale stanove. Potjerali ljude. 1945. godine su došli partizani pa su uselili u ustaške stanove. A 1990. su naši hrvatski antifašisti, vojska i policija uselila u gradske stanove za koje još nismo uspjeli naći načina kako da ih prodamo ljudima po normalnoj cijeni, da ih kupe i žive u tim stanovima. I sad će se u Donjem i na Gornjem gradu napraviti analiza koliko tko ima kvadrata, koliko tko ima članova obitelji i kako je došao do nekretnine, pa ćemo onda tako to smatrati prioritetom. Mislim da je to po Bogu i pravici.</p><p>Bandića je novina podsjetio da je ovo onda slična situacija kada je one koji su se bunili protiv crkve na Savici prije četiri godine nazvao djecom oficira.</p><p>- Ne govorim o unucima oficira. Ja nemam ništa protiv oficira, niti protiv branitelja niti protiv antifašista. Ja sam protiv toga da se to zlorabi, a to se zlorabilo nakon '45. godine i otada do danas ništa nisu ulagali u te stanove. A zašto nisu ulagali? Zato jer se nisu oznojili da bi do njih došli. Ovi koji su došli na 'mekši' način do stana, morat će pričekati - zaključio je.</p>